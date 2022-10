Sabato pomeriggio l’iniziativa è stata baciata da un splendido quanto inatteso sole

“E’ stata davvero una bella iniziativa, la serata si è conclusa con una cena al rifugio Sel”

LECCO – “Qualcuno lassù ci ama!” Ecco cosa hanno pensato i componenti del gruppo Beck, guidato da Gianmario Maver, che sabato scorso hanno ripreso la bellissima tradizione della “Tramontata”, ovvero la salita in cima alla Grignetta per fare un aperitivo e godersi il tramonto.

Dopo una nottata e una mattinata contraddistinte da una pioggia battente, mai avrebbero pensato che nel pomeriggio il cielo si sarebbe aperto per lasciare spazio a uno splendido sole: “Siamo stati davvero fortunati – ha raccontato Maver -. Al tradizionale appuntamento del gruppo Beck (sospeso gli ultimi due anni a causa del covid) hanno partecipato una ventina di persone: abbiamo goduto di un tramonto fantastico e, tra l’altro, abbiamo avuto la fortuna di assistere a un particolare effetto ottico: lo spettro di Broken“.

Lo spettro di Broken (detto anche Gloria) è un fenomeno ottico prodotto dalla luce riflessa verso la sua fonte da una nuvola di goccioline d’acqua di dimensioni uniformi. Più concretamente, è un’illusione di un enorme ingrandimento dell’ombra proiettata dall’osservatore, quando il sole è basso, sulla superficie delle nuvole che circondano una montagna su cui l’osservatore si trova. Solitamente è caratterizzata dalla presenza di una corona luminescente intorno al capo o comunque alla parte più alta della figura.

“Una volta in cima si è svolto il tradizionale aperitivo a cui hanno partecipato anche tutti gli altri escursionisti che erano sulla Grignetta – ha continuato Maver -. La bella serata di festa in stile Beck è proseguita con una cena al rifugio Sel Rocca Locatelli, ai Piani Resinelli, a cui hanno partecipato una trentina di amici. E’ stata davvero una bella giornata con la soddisfazione di tutti i partecipanti”.

I Beck, però, hanno subito in programma un nuovo appuntamento: “L’invito è aperto a tutti: domenica 6 novembre verrà celebrata una Santa Messa alla chiesetta del San Martino per ricordate tutti gli amici del gruppo Beck non ci sono più e, più in generale, per ricordare tutti i caduti in montagna – ha concluso Maver -. La giornata si concluderà nel vicino rifugio per un pranzo tutti insieme”.