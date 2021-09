Nuova uscita, questa volta una bella camminata sul Lago d’Iseo

Durante la giornata visita al panoramico Santuario della Madonna della Ceriola

LECCO – Domenica 10 ottobre è in programma la gita del Gruppo Escursionisti Laorchesi a Montisola (Lago d’Iseo). Ritrovo e partenza per Sulzano (BS) alle ore 6.30 al parcheggio del negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco, con mezzi propri. Partendo da Peschiera Maraglio (m 187), raggiunto in traghetto da Sulzano (costo A/R € 5,20, a carico dei Soci), si salirà passando per il borgo di Cure (m 460) al panoramico Santuario della Madonna della Ceriola (m 599 – 1:30 ore), splendido punto panoramico su tutto il lago e sulle montagne circostanti.

Discesa fino al paesino di Siviano (m 187 – 1:00 ora), dov’è previsto il pranzo e da dove, percorrendo il bellissimo sentiero di mezza costa e toccando i caratteristici borghi di

Senzano, Menzino e Sensole, si raggiungerà nuovamente Peschiera Maraglio (1:30 ore), per rientrare quindi a Sulzano in traghetto. Il ritorno a Lecco è previsto in serata (dislivello in salita 490 m – tempo totale di percorrenza 4 ore, pranzo al sacco).

“Si ricorda che le escursioni sono riservate ai Soci GEL in buone condizioni di salute, preparati alle caratteristiche fisiche e tecniche del percorso e che si impegnano a rispettare un adeguato codice comportamentale. Non è prevista la presenza di accompagnatori: gli organizzatori presenti curano solo il buon andamento degli aspetti logistico-organizzativi; è loro facoltà modificare, in modo anche sostanziale, il programma dell’escursione senza che questo possa in alcun caso dar luogo a contestazioni. Segnaliamo che al momento del ritrovo bisognerà compilare l’autodichiarazione di manleva Covid-19 (che verrà fornita dagli

organizzatori) e che durante l’escursione sarà obbligatorio mantenere il distanziamento fissato per legge (2 metri): nel caso ci fossero situazioni che non permettano il mantenimento di questa distanza, si dovrà indossare immediatamente la mascherina (che deve essere sempre tenuta prontamente disponibile). È anche vivamente consigliato essere muniti di soluzione gel igienizzante. Il Gruppo Escursionisti Laorchesi declina ogni responsabilità in caso di incidenti – E’ obbligatoria la conferma di partecipazione alle gite”.

Per qualsiasi ulteriore informazione mail info@gel-laorca.org, telefono 320 4161590 o www.gel-laorca.org e/o Facebook GelLaorca e Instagram gel.laorca.