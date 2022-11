Venerdì 25 novembre, alle ore 20, una Messa nella chiesa parrocchiale di Acquate

“Un modo per mettere in evidenza nel ricordo di questi cari amici i loro ideali”

LECCO – Venerdì 25 novembre, alle ore 20, nella chiesa parrocchiale di Acquate sarà celebrata una Santa Messa per ricordare tutti i soci e amici scomparsi del Gruppo Alpinistico Gamma e dell’Uoei Lecco.

“Il senso di questa consueta commemorazione, voluta insieme, in ricordo degli amici Gamma e Uoei andati avanti – ha detto il presidente Riccardo Milani -. Confidiamo nella partecipazione numerosa dei soci, anche al fine di mettere in evidenza nel ricordo di questi cari amici i loro ideali. E soprattutto come un modo significativo, per esprimere ai loro familiari il nostro affettuoso ricordo e i nostri sentimenti di rinnovata vicinanza”.