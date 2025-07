Il gruppo Mtb Uoei Lecco alla scoperta della Valchiavenna

Un’escursione con tappa al suggestivo Pian dei Cavalli e al cristallino Lago Bianco

La mountain bike unisce generazioni tra panorami mozzafiato e amicizia

VALCHIAVENNA (SO) – Grande successo e ampia partecipazione per l’escursione estiva in MTB organizzata dalla UOEI di Lecco, che a un anno dalla sua prima edizione ha già coinvolto una ventina di appassionati delle due ruote grasse.

Una giornata all’insegna di natura, fatica e divertimento: così si può riassumere la gita in mountain bike di sabato 28 giugno, che ha visto una quindicina di soci affrontare l’anello con partenza da Campodolcino, salendo al Pina dei Cavalli e al lago Bianco. Tra panorami mozzafiato e spirito di amicizia, un gruppo eterogeneo, dai 13 ai 73 anni, si è unito grazie alla passione condivisa per la montagna e la bicicletta.

Alcuni in sella a e-bike, altri spinti esclusivamente dalla forza delle gambe, ma tutti in perfetta sintonia, pronti a sostenersi a vicenda nei tratti più impegnativi, dove era necessario caricare la bici sulle spalle o farla scivolare sulle rocce.

Dalla sommità del Pian dei Cavalli, dove il verde si fonde con il cielo, lo sguardo ha potuto abbracciare un panorama da cartolina: il Pizzo Stella, la Cima del Baldiscio, il Pizzo Groppera, la Cima Sole, il maestoso Pizzo Emet, il severo Suretta, fino al leggendario Passo dello Spluga. A vegliare dall’altra parte della vallata, la Madonna dell’Alpe Motta, custode di pace e bellezza, che si erge come sentinella spirituale.

Al Pian dei Cavalli, a rendere il momento ancora più magico, sono stati loro i veri protagonisti: i cavalli dal manto chiaro, con lunghe criniere mosse dal vento, che pascolano liberi su questo altopiano incantato. Uno spettacolo naturale che ha coinvolto tutti, lasciando nel cuore emozioni profonde e un senso di meraviglia condivisa. Il Lago Bianco, specchio cristallino incastonato tra le rocce e circondato da nevai ancora persistenti, ha offerto ai più coraggiosi l’opportunità di una rinfrescante nuotata a oltre 2300 metri di altitudine.

A chiudere la giornata, un brindisi finale, mantenuto fresco nel furgone e offerto dal presidente del gruppo, Marco Rota, che ha voluto ringraziare tutti i partecipanti per l’energia, la solidarietà mostrata lungo il percorso e lo spirito di convivialità che da sempre caratterizza l’UOEI Lecco.

Un’escursione ciclo-alpinistica destinata a rimanere nel cuore dei partecipanti, che incarna perfettamente lo spirito dell’associazione: vivere la montagna con rispetto, entusiasmo e amicizia, pedalando insieme tra cielo e terra.