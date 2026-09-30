Il Lecco Climbing Festival presentato a Palazzo Lombardia: “Montagna opportunità per i giovani”

Dal 16 al 18 ottobre a Lecco l’evento organizzato per celebrare gli 80 anni dei Ragni della Grignetta

“Una nuova generazione di alpinisti è riuscita a unire gruppi che facevano persino fatica a salutarsi: è questo lo spirito”

MILANO – È stato presentato questa mattina, a Palazzo Lombardia, il Lecco Climbing Festival, in programma a Lecco dal 16 al 18 ottobre, nell’anno in cui i Ragni della Grignetta, i “Maglioni Rossi”, celebrano gli 80 anni dalla fondazione.

Tre giorni dedicati all’arrampicata e alla cultura della montagna, con grandi alpinisti internazionali, incontri e talk, mostre, attività per giovani e famiglie, competizioni di street boulder e momenti di spettacolo, portando la montagna e l’arrampicata nel cuore di Lecco.

All’evento è intervenuto il consigliere regionale Giacomo Zamperini, presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia: “I Ragni sono un’eccellenza che da ottant’anni porta il nome di Lecco sulle montagne del mondo. Ma la cosa più importante è che questa storia continua e si rinnova: gli 80 anni non sono un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Oggi una nuova generazione di alpinisti e amanti della montagna è riuscita a unire in un’unica cordata, gruppi che fino a qualche decennio fa, facevano persino fatica a salutarsi. È questo lo spirito del Lecco Climbing Festival: portare la montagna dentro la città e trasformare una grande tradizione in un’opportunità per i giovani, per lo sport, per il turismo e per tutto il territorio. Ringrazio il Sottosegretario con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, i Ragni di Lecco con il presidente Matteo ‘Giga’ De Zaiacomo, il Gruppo Gamma, il Cai, il Comune di Lecco e tutti gli sponsor e partner che hanno creduto nel progetto”.