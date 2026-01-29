Il presidente dei Ragni di Lecco: “Un onore portare la fiamma olimpica in Grignetta”

Un passaggio che lega alpinismo e spirito olimpico

L’extra tappa è stata proposta dall’organizzazione e accolta con entusiasmo dai Ragni di Lecco. Lunedì la salita in vetta

PIANI RESINELLI – Una tappa extra, fuori programma, porterà la fiamma olimpica sulla Grignetta, affidata ai Ragni di Lecco. L’iniziativa nasce su proposta dell’organizzazione e vedrà il gruppo lecchese accompagnare il fuoco fino alla vetta, a quota 2184 metri, in un passaggio simbolico che unisce idealmente l’alpinismo ai valori dello sport olimpico.

A spiegare il senso dell’adesione è il presidente dei Ragni di Lecco, Matteo De Zaiacomo, per tutti “Giga”: “L’extra tappa ci è stata suggerita dall’organizzazione e con piacere abbiamo accettato. E’ un onore per noi poter accompagnare la fiamma olimpica in cima alla Grignetta. Abbiamo accettato perchè anche se l’alpinismo non è uno sport olimpico, esprime la stessa filosofia e condividiamo gli stessi valori pertanto è un’occasione unica per il nostro gruppo”.

L’onere e l’onore di portare materialmente la fiamma sono stati affidati a una delegazione della scuola nazionale di alpinismo dei Ragni. A guidarla sarà Stefano Bolis, direttore del gruppo che conta una quarantina di persone: “Sono cose che se capitano, capitano una sola volta nella vita”.

Il ritrovo è fissato alle ore 9 ai Piani Resinelli, dove la delegazione incontrerà l’organizzazione. “Alle Ore 9 saremo ai Piani Resinelli con l’organizzazione, ci verrà fornita la lanterna col fuoco olimpico e cinque o sei torce in quanto ognuna ha un’autonomia di 15 minuti e va accesa rigorosamente col fuoco olimpico. Saliremo con una staffetta fino in cime ci stiamo preparando per documentare al meglio questo evento eccezionale”, spiega Bolis, delineando i dettagli operativi della salita prevista per lunedì.

Con lui ci saranno Matteo Motta, Giuseppe Floccari, Lorenzo Negri, Luca Gianola, Marco Maggioni, Carlo Aldè, Pierangelo Tentori e Daniele Bosisio, chiamati a condividere un’esperienza che resterà negli annali del sodalizio.

Resta sullo sfondo l’incognita meteo, che però non sembra scoraggiare il gruppo. “Avevamo tre giorni a disposizione: lunedì, martedì e mercoledì, ma lunedì stando alle attuali previsioni è il giorno meno brutto dei tre. Quindi, eccezion fatta per una perturbazione proibitiva, saliremo anche se piove o nevica, ovviamente saliremo adeguatamente attrezzati…”, assicura il direttore, confermando la determinazione a portare a termine l’impresa nel rispetto delle condizioni e della sicurezza.