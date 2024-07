Il Rifugio Sassi-Castelli si rifà il look, ritinteggiata la terrazza in legno

Tre giorni di lavoro per volontari e soci della Società Escursionisti Lecchesi

Manutenzione anche per i tavoli e le panche esterne della storica struttura ai Piani di Artavaggio

LECCO – Lavori di manutenzione al rifugio Sassi-Castelli ai Piani d’Artavaggio dove, un gruppo di soci e volontari della Società Escursionisti Lecchesi si è messo all’opera per ritinteggiare la terrazza in legno, i tavoli e le panche. Tre giorni di intenso lavoro con levigatrici e pennelli per sistemare la struttura e preservarla dagli agenti atmosferici e, soprattutto, dalle severe condizione meteo dei periodi invernali.

“L’intervento si è reso possibile grazie al contributo offerto per il materiale dalla nostra socia Cecilia Galli e all’ospitalità del rifugista Massimo Aluvisetti ai quali va il sentito

ringraziamento da parte di tutta l’associazione” ha detto il presidente Mauro Colombo. Ricordiamo che la Società Escursionisti Lecchesi, che festeggia quest’anno i 125 anni di fondazione, è proprietaria di ben 4 rifugi (Sassi-Castelli ai Piani di Artavaggio, Azzoni in cima al Resegone, Grassi ai piedi del Pizzo Tre Signori e Rocca-Locatelli ai Piani Resinelli) un impegno non indifferente per la storica associazione.