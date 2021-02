Il Dpcm in vigore prevede la possibile apertura degli impianti sciistici

“Siamo in una fase in cui serve serietà, basta rimandare occorre fare delle scelte”

LECCO – “E’ prevista per questa settimana, ma non abbiamo certezza neppure su questo, la riunione del Comitato tecnico scientifico che dovrebbe approvare il protocollo che le Regioni hanno messo a punto per la riapertura degli impianti sciistici, accogliendo tutte le osservazioni avanzate dallo stesso Cts. Non abbiamo pertanto ragione di pensare che non verrà approvato”.

A dichiararlo è l’assessore regionale alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni, Massimo Sertori: “Il Dpcm in vigore prevede la possibile apertura degli impianti sciistici il prossimo 15 febbraio. Il ministro Boccia ha dichiarato nell’ultima Conferenza Stato-Regioni che questa settimana avrebbero assunto una decisione definitiva in merito alla data, che diventa elemento fondamentale per la sopravvivenza dell’economia di montagna”.

Secondo Sertori non ci sono più alibi: “Abbiamo una situazione epidemiologica migliore rispetto a una settimana fa ed è stato predisposto un protocollo che prevede una serie di restrizioni anti-contagio per consentire un’apertura in totale sicurezza. Non ci sono più motivi ostativi rispetto all’apertura degli impianti il 15 febbraio”.

“L’auspicio è che non solo il Cts formalizzi quello che di fatto è già nell’intesa, ma che lo faccia in tempi ragionevoli consentendo agli operatori di potersi organizzare con la ripartenza. Non salveremo certamente la stagione invernale, già fortemente compromessa, – ha concluso – ma attenueremo il danno subìto da un comparto che ha molto sofferto per i risvolti della pandemia. Siamo in una fase in cui serve serietà, basta rimandare occorre fare delle scelte”.