Il caldo non ha scoraggiato i partecipanti, il gruppo Maistracc di Colverde il più numeroso

Il presidente della Sel: “Bellissimo tornare dopo due anni, grazie a tutti”

LECCO – Baciata dal sole (e dal caldo) la 55esima edizione dell’Assalto al Resegone che si è svolta oggi, domenica 3 luglio. Si tratta di uno degli appuntamenti principali per la Società Escursionisti Lecchesi, tornato dopo due anni di stop a causa della pandemia. In tanti hanno voluto dare il bentornato al mitico assalto, complessivamente sono state circa 400 le persone passate dalla vetta nella giornata di domenica.

“Un’edizione straordinaria, seppur caldissima” il commento del presidente della Sel Mauro Colombo “è stato bello tornare a questo appuntamento, molto sentito e sempre molto partecipato”.

Tanti i gruppi partecipanti, il gruppo più numeroso è stato, ancora una volta, quello dei Maistracc di Colverde (Como) con 1.099 punti. Nel 2019 i Maistracc avevano regalato una bellissima emozione ad Alessia, giovane ragazza con problemi di deambulazione, portandola fino in vetta al Resegone con una particolare carrozzina messa a disposizione dell’Ersaf di Canzo.

In seconda posizione il gruppo della Croce Rossa Italiana con 504 punti, terzo Cai Strada Storta con 261 punti, quarto Cai Lecco con 162 punti e quinto il Cai Ballabio con 27 punti.

Il caldo non ha intimorito i partecipanti che hanno colto l’occasione per salire in vetta al Resegone lungo l’itinerario preferito. Alle 11.30 Don Walter Magnoni, parroco di Acquate, ha celebrato la Santa Messa: “E’ stata la sua prima volta, era molto contento visto che è un grande appassionato di montagna, è stato bello averlo con noi” ha detto Colombo. Poi il pranzo: “Colgo l’occasione per ringraziare il rifugista Stefano Valsecchi per la consueta disponibilità e ospitalità”.

Oltre ai gruppi più numerosi sono stati premiati anche il partecipante più giovane, Luca Della Cioppa, 4 anni proprio oggi, e il più anziano, il mitico Severino Aondio, 90 anni, che un mese fa concludeva la sua Resegup.