“In montagna a quattro zampe”: due escursioni con i cani per il 150° del Cai Lecco

Sabato 28 settembre e sabato 5 ottobre alle ore 9.30 dal piazzale della funivia per i Piani d’Erna

Un’occasione unica per condividere con il proprio cane l’avventura e il piacere di camminare tra i sentieri montani

LECCO – Saranno due escursioni guidate dedicate agli appassionati di trekking che desiderano vivere la montagna con i loro amici a quattro zampe gli ultimi due appuntamenti del programma del 150° anniversario del Cai Lecco. Nei prossimi due weekend ci saranno due uscite con un istruttore qualificato che darà suggerimenti e indicazioni direttamente in ambiente: sabato 28 settembre e sabato 5 ottobre, con partenza alle ore 9.30 dal piazzale della funivia per i Piani d’Erna.

Si tratta di un’occasione unica per condividere con il proprio cane l’avventura e il piacere di camminare tra i sentieri montani, e per imparare come farlo in maniera consapevole e sicura. Durante le passeggiate, un educatore cinofilo fornirà preziosi consigli su come affrontare il trekking con il cane, dalla scelta del sentiero alla preparazione dello zaino, fino alle regole di comportamento da rispettare in montagna.

L’obiettivo è quello di trasformare questa attività in un’esperienza piacevole e sicura per entrambi, nel rispetto dell’ambiente naturale, degli altri escursionisti e della fauna selvatica.

La camminata si svolgerà tra i suggestivi angoli dei Piani d’Erna, offrendo ai partecipanti la possibilità di godere del territorio lecchese e di imparare come affrontare al meglio le escursioni con il proprio cane, in modo responsabile e rispettoso del contesto naturale.

Questa iniziativa non solo conclude idealmente il ricco programma di eventi che il Cai Lecco ha organizzato per celebrare il suo 150° anniversario, ma rappresenta anche una preziosa occasione per guardare alla montagna sotto un altro punto di vista: un ulteriore momento di riflessione sul valore della montagna come luogo di condivisione, scoperta e rispetto reciproco, tanto per le persone quanto per gli animali.

L’evento è aperto a tutti, ma è consigliata la prenotazione contattando la segreteria del CAI Lecco (0341 363588 – segreteria@cai.lecco.it). Per partecipare è necessario munirsi di attrezzatura adeguata per sé e per il proprio cane, oltre a seguire le indicazioni che saranno fornite dall’educatore cinofilo.

Club Alpino Italiano – Sezione Lecco

Club Alpino Italiano -Sezione di Lecco “Riccardo Cassin”

Indirizzo via Papa Giovanni XXIII, 11 – 23900 Lecco

Sito web https://cai.lecco.it

Contatti: email sezione@cai.lecco.it – telefono +39.0341.363588