In tanti al pranzo sociale del Gruppo Escursionisti Laorchesi

Venerdì 12 dicembre alle 21 serata conclusiva con la proiezione delle fotografie

Apertura ufficiale delle campagne di tesseramento GEL e FIE per l’annata 2026

LECCO – Un folto gruppo di soci del Gruppo Escursionisti Laorchesi ha partecipato ieri, domenica, al consueto appuntamento con il pranzo sociale presso il ristorante Regina di Crandola Valsassina. Un appuntamento conviviale che ha fatto da preludio alla serata conclusiva dell’anno.

Venerdì 12 dicembre alle 21 presso il Salone Parrocchiale dell’Oratorio di Laorca ci sarà infatti la proiezione delle fotografie più belle dell’annata 2025. All’oratorio si potrà accedere a piedi da via Spreafico oppure utilizzando il parcheggio del campo sportivo seguendo dapprima via Paolo VI e quindi via Oratorio San Giuseppe.

In questa occasione, verranno anche aperti i tesseramenti GEL e FIE per l’anno 2026, con le seguenti quote sociali: 12 euro Socio ordinario GEL e 5 euro bambina/o (< 14 anni), a cui occorrerà aggiungere 18 euro del tesseramento 2026 alla Federazione Italiana Escursionismo (FIE), per tutti coloro che vorranno assicurarsi.

La proiezione ripercorrerà tutte le gite ed escursioni effettuate dal Gruppo Escursionisti Laorchesi nel corso del 2025. La serata si concluderà in convivialità con un rinfresco e il tradizionale scambio di auguri in vista delle imminenti festività. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.