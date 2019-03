“Dal 3 al 16 agosto saremo a Sankt Leohnard im Pitzal, nel meraviglioso Tirolo austriaco”

La nuova proposta lanciata dal Cai Strada Storta per la vacanza estiva 2019

LECCO – Non ha perso tempo il nuovo consiglio direttivo del Cai Strada Storta che, a poche settimane dall’elezione, propone un’interessante iniziativa per l’estate adatta a tutti gli amanti della montagna, delle camminate, della buona cucina e del divertimento all’aperto: la Vacanza Estiva 2019.

“Dal 3 al 16 agosto saremo a Sankt Leohnard im Pitzal, situato nel cuore di una meravigliosa valle del Tirolo austriaco che offre un panorama mozzafiato sulla cima del Wildspitze, la montagna più alta del Tirolo (3774 metri)”.

Escursioni, ferrate, arrampicata e mtb

La valle è sinonimo di natura con l’imponente ghiacciaio, i numerosi sentieri, i boschi di pini di cembro, i canaloni, le cascate e i laghi. Gli amanti delle escursioni possono scegliere infatti tra gli oltre 380 Km di sentieri, alla portata di tutti.

Si possono trovare percorsi per famiglie e quelli più impegnativi, che possono portare il viaggiatore a raggiungere vette di ben 3000 metri. Gli amanti dell’arrampicata troveranno ben 5 vie ferrate e 150 itinerari di arrampicata. E’ inoltre possibile scoprire la vallata in mountain bike, con 95 Km di sentieri che raggiungono la quota di 2050 metri e non mancano certo le attività adrenaliniche e i parchi avventura.

Alloggio all’Alte Post Gruppotel

L’alloggio è situato presso un albergo per gruppi, interamente riservato al CAI Strada Storta: l’Alte Post Gruppotel, una struttura in classico stile tirolese, che mette a disposizione camere da 2 a 5 posti letto, con bagni condivisi e docce ad ogni piano. Punto di forza sono gli spazi comuni e i servizi a disposizione: ampie sale colazione e pranzo, sala giochi con calcetto, ping pong e biliardo, sala multifunzionale / TV, area attrezzata esterna con tavoli sedie e ombrelloni, giardino con giochi bimbi, campo da beach volley e per chi non può farne a meno anche il wi-fi!

Quota di partecipazione e iscrizioni

La quota di partecipazione giornaliera è di 42 euro per adulto, 22 euro per giovani fino a 15 anni e comprende il pernottamento, colazione, pranzo al sacco (in caso di mal tempo è previsto il pranzo in albergo) e la cena con acqua e vino inclusi ai pasti. I bambini più piccoli, in letto con genitori o culla, non pagano nulla.

Per favorire la partecipazione di diversi ospiti, consigliamo di organizzare le permanenze secondo i seguenti periodi predefiniti (cumulabili) e di prenotare il prima possibile visto il numero limitato di posti (periodi: dal 3/8 al 6/8, dal 6/8 al 10/8, dal 10/8 al 13/8, dal 13/8 al 16/8).

Tutte le informazioni sono reperibili presso la sede del CAI Strada Storta di via Rovereto 2 a Lecco e online, sulla pagina Facebook www.facebook.com/stradastorta.