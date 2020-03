In viaggio con i Ragni di Lecco sul ghiacciaio del Baltoro (Film)

LECCO – Un altro appuntamento settimanale con il progetto “Ragni around the World”, che prevede la messa on line della versione integrale e gratuita di alcuni fra i film di montagna più belli dei Ragni di Lecco.

“Questa volta – spiegano dal gruppo dei Maglioni Rossi – vi portiamo con noi sulle pareti di granito del Ghiacciaio del Baltoro, in Pakinstan, con la versione integrale del film dedicato alla spedizione alla Torre di Uli Biaho, del 2013″.

Qui trovate il racconto completo di quell’avventura:

http://ragnilecco.com/uli-biaho-2013-il-racconto-di-matteo-della-bordella-ragni-di-lecco/