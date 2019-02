Cordata in montagna e coppia nella vita, i due fortissimi alpinisti si raccontano

Le vittorie, ma anche le sconfitte… Papert e Lindic un “Alpinismo sull’orlo dei sogni”

LECCO – Non una semplice serata alpinistica, ma una storia d’amore nata proprio tra le vette.

Ines Pepert e Luka Lindic, giovedì sera, sono stati ospiti del Gruppo Gamma e dell’Uoei Lecco al Palladium di Castello.

I due alpinisti, con tanta simpatia, hanno raccontato al pubblico lecchese la loro “cordata” sulle montagne e nella vita.

“Quando ho conosciuto Luka mi ha colpito il suo approccio etico alla montagna prima che i suoi successi” ha raccontato Ines.

“Nella mia formazione in Slovenia mi hanno sempre insegnato una regola molto rigida: mai andare in spedizione con una donna – scherza Luka -. Ho fatto l’errore una volta ed ora eccomi qui con Ines”.

I due si trovano subito bene, vanno forte su tutti i terreni. Così decidono di andare in Cina a inseguire un sogno di Ines sfuggitole già due volte.

“Abbiamo aperto la via ‘Lost in China’ al Kyzyl Asker – hanno raccontato -. L’abbiamo chiamata così non solo perché eravamo in un posto sperduto ma perché ci siamo persi nei nostri sentimenti. Da quella spedizione siamo tornati cambiati entrambi e abbiamo iniziato una nuova vita insieme”.

Un equilibrio tra la vita da atleti professionisti e quella in famiglia visto che Ines è anche mamma.

I due alpinisti hanno condotto il pubblico in un vero e proprio giro del mondo tra imprese e simpatici aneddoti fino al loro obiettivo più impegnativo: una nuova via sulla parete Sud dello Shisha Pangma (8027m).

Le immagini mostrano loro tenda sepolta da una valanga: “Volevamo solo scappare da lì. Ci siamo trovati sommersi sotto tre metri di neve e abbiamo fatto appena in tempo a uscire dalla tenda. Eravamo scalzi, fortunatamente abbiamo ritrovato una pala vicino alla tenda così ci siamo messi a scavare per cercare il materiale che ci avrebbe consentito di scappare dalla montagna”.

“E’ stata una situazione nuova perché ci siamo ritrovati ad avere l’uno paura per l’altra. Non siamo riusciti a parlarne per due giorni”.

I due hanno ritrovato la voglia di arrampicare sulle montagne di casa, a breve andranno in spedizione in Canada e poi… “abbiamo un altro progetto: la casa di pietra. Abbiamo comprato un rudere in Istria e adesso dobbiamo rimboccarci le maniche per ristrutturarla!”