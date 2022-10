Appuntamento giovedì 27 e domenica 30 ottobre

LECCO – “La stagione invernale è alle porte… proponiamo due giornate di aggiornamento sull’utilizzo Arva”. L’appuntamento è organizzato dal Cai Strada Storta per giovedì 27 e domenica 30 ottobre con due lezioni, accompagnati da istruttori di Scialpinismo, per rinfrescare le modalità di autosoccorso.

Un primo giorno teorico sulle tecniche di ricerca e le nozioni di base e un secondo giorno pratico per applicare l’autosoccorso. Ritrovo alle ore 21 presso la sede del Cai Strada Storta in via Rovereto, 2 ad Acquate (Lecco). E’ necessario portare l’Arva personale.