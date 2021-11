La cima del Regismondo si veste per Natale grazie ai Beck

Un piccolo presepe e un alberello di Natale sulla cima

L’iniziativa del gruppo di appassionati di montagna guidati da Gianmario Maver

LECCO – Un piccolo presepe e un alberello di Natale sulla cima del Regismondo. E’ questa l’iniziativa messa in campo nei giorni scorsi dal gruppo di appassionati di montagna I Beck, guidati da Gianmario Maver. Un piccolo gesto in vista delle festività natalizie dopo mesi difficili per tutti. Nell’occasione il gruppo ha ripulito anche un po’ lo spiazzo della cima dalla vegetazione. Un’uscita in pieno spirito Beck: voglia di stare insieme in allegria prendendosi cura della montagna.