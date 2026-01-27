La Fiamma olimpica in vetta alla Grignetta con i Ragni di Lecco

Lunedì 2 febbraio la tappa extra a 2.184 metri, meteo permettendo

LECCO – Una tappa ufficiale e una salita simbolica: il passaggio della Fiamma olimpica a Lecco si arricchisce di un doppio appuntamento. Lecco accoglierà il fuoco olimpico domenica 1° febbraio, mentre il giorno successivo, lunedì 2 febbraio, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, la fiamma salirà anche in vetta alla Grignetta, a quota 2.184 metri, portata dai Ragni di Lecco. Un’estensione del percorso emersa nelle ultime ore e legata esclusivamente alla variabile meteo, unico elemento che potrebbe determinare un rinvio o l’annullamento della tappa in quota.

Lecco è stata designata “Città di Tappa” dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e rappresenta la 56ª tappa del Viaggio della Fiamma olimpica. L’arrivo è previsto domenica 1° febbraio, con una giornata scandita da momenti istituzionali e celebrativi. La Fiamma giungerà dalla Valtellina dopo aver percorso il lago, attraversando Menaggio, Bellagio, Colico, Varenna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, per concludere l’itinerario giornaliero con l’ingresso in città.

Il cuore dell’evento sarà piazza Garibaldi, dove dalle 17 alle 19.30 sarà attivo il Villaggio olimpico con stand di organizzatori e sponsor, interventi istituzionali e contenuti dedicati al racconto dei Giochi. La staffetta prenderà il via alle 18.30 da Lungolario Piave, in zona Caviate: 22 tedofori si alterneranno lungo un percorso cittadino, ciascuno impegnato in una frazione di 200 metri, fino all’arrivo in piazza per l’accensione del braciere intorno alle 19.30. L’Amministrazione comunale ha sottoscritto una convenzione con la Fondazione Milano Cortina 2026 per supportare l’organizzazione e lo svolgimento della giornata.

Il giorno successivo, lunedì 2 febbraio, è prevista la tappa extra in montagna. Se il tempo lo permetterà, i Ragni di Lecco partiranno dai Piani Resinelli per portare la fiamma in cima alla Grignetta, montagna iconica dell’alpinismo, teatro di pagine epiche del mondo verticale dove sono passate leggende dell’arrampicata come Emilio Comici, Walter Bonatti e Riccardo Cassin.