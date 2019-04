Il 30 marzo è stata lanciata la pagina ufficiale della Fondazione

“A 10 anni dalla morte, vogliamo continuare a diffondere quello che Cassin ha fatto come alpinista e come uomo”

LECCO – “Ad agosto saranno passati già 10 anni dalla morte di nostro padre, nostro nonno e nostro bisnonno e ci sembra ieri… Abbiamo deciso di sbarcare sui social per continuare a diffondere quello che lui ha fatto come alpinista e come uomo”.

E’ nata il 30 marzo scorso pagina Facebook ufficiale della Fondazione Riccardo Cassin: “Qui potrete trovare tutte le iniziative, le curiosità e la storia che riguardano il nostro Riccardo” si legge nel post di apertura.

La Fondazione Riccardo Cassin è nata nel 2002 per contribuire alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e alpinistico di Riccardo composto da libri, filmati, fotografie, reperti storici delle spedizioni, articoli, interviste e molto altro ancora.

Da un’idea della famiglia, da lui stesso fortemente voluta, la Fondazione ha conquistato un ruolo riconosciuto anche oltre i confini nazionali. La Fondazione promuove anche la conoscenza dell’ambiente montano sia per quanto riguarda l’aspetto antropico che quello alpinistico attraverso eventi culturali, incontri e mostre.

Accanto al sito internet, quindi, la Fondazione Cassin è sbarcata anche sui social: “Sarebbe stato lui stesso il primo a spronarci a farlo, amava i giovani e tutte le novità, era curioso e appassionato”.