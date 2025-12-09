La Grande Cattedrale del Baltoro a cinquant’anni dalla spedizione lecchese

Venerdì 12 dicembre all’Uoei Lecco una serata dedicata alla storica spedizione

Verrà proiettato un filmato con la fedele documentazione della spedizione e saranno presenti alcuni dei protagonisti

LECCO – La Uoei Lecco ospiterà venerdì 12 dicembre alle ore 21 presso la propria sede una serata dedicata a una storica spedizione lecchese che festeggia il suo 50° anniversario. Nel 1975 una spedizione lecchese salì per la prima volta la Cattedrale Grande del Baltoro, nel Karakorum pakistano, segnando l’inizio dell’esplorazione tecnica delle grandi pareti extraeuropee senza corde fisse e portatori.

A cinquant’anni di distanza verrà proiettato un filmato con la fedele documentazione delle varie fasi della vittoriosa spedizione condotta da giovani talenti emergenti e che ha rappresentato una svolta per l’alpinismo italiano.

Per l’occasione saranno presenti alcuni alpinisti che parteciparono alla spedizione. La Sede UOEI è aperta ogni martedì e venerdì sera dalle ore 21 in corso Promessi Sposi 23/N a Lecco per chiunque volesse maggiori informazioni e desiderasse unirsi al gruppo.