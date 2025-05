La primavera del CAI Strada Storta prosegue tra sentieri e serate alpinistiche

Domenica 11 maggio oltre 40 partecipanti hanno preso parte alla gita sociale nella bergamasca

Prossima gita il 24 maggio con destinazione Monte Pizzocolo

LECCO – Il CAI Strada Storta prosegue senza sosta le attività escursionistiche della stagione primaverile, con un programma che prevede uscite a cadenza quindicinale. Le proposte sono varie e pensate per adattarsi alle diverse esigenze dei partecipanti, con itinerari di difficoltà differente: dai percorsi più semplici e adatti alle famiglie a quelli dal taglio più alpinistico.

Domenica 11 maggio il gruppo ha organizzato una gita a San Giovanni Bianco, in Val Brembana, con meta la baita Confino. Il ritrovo è stato fissato alle 7:30 nel parcheggio di via Caduti di Nassiriya a Lecco, da dove i partecipanti, con mezzi propri, si sono diretti verso la località bergamasca. Il numero di presenti ha superato quello registrato nella precedente uscita di fine aprile al rifugio Gherardi, complice il bel tempo e la curiosità verso una destinazione nuova.

Il percorso, classificato di difficoltà escursionistica (E), ha previsto un dislivello di 510 metri su un totale di 10 chilometri. Dopo aver raggiunto il parcheggio dell’ex stazione ferroviaria, il gruppo ha iniziato il cammino lungo l’antica via Mercatorum, attraversando alcuni borghi caratteristici della zona come Oneta (460 m) e Cornello del Tasso (490 m), dove è stato possibile visitare il museo del Tasso e della Posta e la chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano.

Proseguendo per Bretto e Pianca, il gruppo ha percorso strade secondarie e mulattiere fino a raggiungere la località Confino, sede della baita omonima di proprietà del CAI di Vaprio d’Adda (710 m). La giornata è proseguita all’insegna della tranquillità e del clima favorevole, che ha consentito ai partecipanti di rilassarsi e pranzare all’aperto, un momento particolarmente apprezzato dopo le precedenti uscite segnate dal maltempo.

Le attività della Strada Storta sono continuate anche il venerdì successivo, 16 maggio, con una serata alpinistica presso la sede dell’associazione in via Rovereto 2 a Lecco. L’incontro, intitolato “Dalle Alpi alle Ande peruviane”, ha visto la partecipazione di Lorenzo Negri e Alessia Civicchioni, membri dei Ragni di Lecco, che hanno raccontato la loro recente esperienza in Perù. I due alpinisti hanno condiviso immagini e impressioni del loro tentativo di raggiungere la cima dell’Alpamayo (5947 m), nella Cordillera Blanca, ripercorrendo idealmente l’ascensione compiuta cinquant’anni fa dai Ragni del 1975, tra cui figurava anche Pino Negri, zio di Lorenzo.

L’ascensione è stata descritta come un’occasione significativa anche sul piano personale, essendo stata la loro prima spedizione extraeuropea. Il ricordo di Pino Negri viene ogni anno mantenuto vivo con un raduno ai Piani d’Erna, promosso dalla Strada Storta nel mese di giugno, già fissato anche per quest’anno l’appuntamento per domenica 15 giugno con il tradizionale raduno.

Il direttivo dell’associazione ha espresso soddisfazione per l’andamento delle iniziative e ha annunciato che la prossima uscita si terrà sabato 24 maggio, con destinazione Monte Pizzocolo.