Alla Camera di Commercio la serata conclusiva dei festeggiamenti

Il presidente Matteo “Giga” De Zaiacomo: “I valori che ci hanno trasmesso le generazioni precedenti sono il filo conduttore della nostra storia”

LECCO – Una serata per ripercorrere ottant’anni di storia, celebrare le imprese alpinistiche e guardare alle nuove avventure, senza dimenticare ciò che rende i Ragni di Lecco una realtà capace di attraversare le generazioni: l’amicizia, la condivisione e il rispetto per la montagna.

Il tradizionale appuntamento con la serata dei Maglioni Rossi, andato in scena venerdì sera alla Camera di Commercio di Lecco, ha chiuso un anno particolarmente importante per il gruppo lecchese, che nel 2026 ha festeggiato il traguardo degli 80 anni dalla fondazione. Una serata di immagini, racconti ed emozioni, con la proiezione di alcuni filmati dedicati alle più recenti avventure dei Ragni, dalle pareti di casa fino alle grandi montagne del mondo.

Ad aprire la serata è stato il presidente Matteo “Giga” De Zaiacomo, che ha ripercorso il significato di questo anniversario, vissuto come un’occasione per fermarsi e guardare alle proprie radici.

“Ci siamo guardati indietro, per capire da dove arriviamo. I Ragni funzionano indipendentemente dal periodo. Ci siamo fermati e ci siamo guardati dentro, e il motivo per cui le cose funzionano è che chi è venuto prima di noi ci ha insegnato a vivere i valori dell’alpinismo in maniera concreta»”.

Un patrimonio che si tramanda di generazione in generazione e che, secondo De Zaiacomo, rappresenta il vero filo conduttore degli ottant’anni di storia del gruppo. “Chi ci ha preceduto ci ha regalato valori concreti, amicizia e condivisione. È stato un grande onore aver vissuto questa esperienza e questo anno incredibile”.

Il presidente ha ricordato anche i tre giorni di Lecco Climbing Festival organizzati a ottobre con la collaborazione del Gruppo Gamma e del Cai di Lecco, ripercorsi attraverso un video che ha restituito le immagini di un anniversario capace di coinvolgere l’intera città e il mondo dell’alpinismo lecchese.

“Il gruppo ha regalato un bel momento a Lecco e Lecco ha regalato una cosa bella al gruppo. Questo compleanno è stato la scusa per fare qualcosa insieme. Ho conosciuto persone nuove e ritrovato la disponibilità di tante realtà, dal Gamma al Cai, fino alle autorità che ci hanno aiutato in maniera disinvolta, dandoci fiducia totale”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a quanti hanno contribuito alla riuscita delle iniziative, in un clima di collaborazione che ha accompagnato tutto l’anno celebrativo.

A portare il saluto della comunità religiosa è stato il prevosto don Bortolo, che ha sottolineato il valore dell’esperienza alpinistica e dei principi che animano il gruppo. “I valori che incarnate ci danno speranza. Li viviamo dentro: il fascino dello sfiorare il limite, ma sempre rispettando la montagna”.

Parole di emozione anche da parte di Paola Frigerio, presidente del Cai Lecco, che ha ricordato come le esperienze vissute in occasione dell’anniversario siano destinate a rimanere nel tempo.

Il sindaco Filippo Boscagli ha invece evidenziato il legame tra i Ragni e la città, ricordando il lavoro svolto per riuscire a organizzare i tre giorni di eventi, stante anche l’imprevisto con il Teatro della Società che avrebbe dovuto ospitare molti incontri e che invece è stato chiuso un mese prima del festival. “Questi tre giorni li abbiamo vissuti con estrema gratitudine, insieme a una città che abbiamo sentito al nostro fianco. È stata la consapevolezza di appartenere a una città. È stato un onore aprire il mandato con questo evento” ha detto.

Sul palco in rappresentanza del Gruppo Gamma Claudio Clozza che si è detto “contento e onorato” di aver potuto contribuire all’ottima riuscita dell’evento (il gruppo Gamma ha colorato il centro città nella giornata di sabato 17 ottobre con il RampeGamma, gara di street boulder).

La serata è quindi entrata nel vivo con i filmati dedicati alle imprese alpinistiche dei Ragni, un viaggio che ha attraversato luoghi e storie diverse, mantenendo al centro il rapporto tra le persone e la montagna.

Si è partiti dalla nuova impresa sul Pizzo Eghen, dove nell’estate 2024 i Ragni Dimitri Anghileri, Davide Pontiggia, Matteo Motta e Luca Gianola hanno aperto una nuova via. Il film di Michele Caminati ha raccontato la storia di una cordata, di amicizia e passione per l’arrampicata, mostrando come anche sulle pareti del territorio lecchese si possano costruire nuove avventure.

Emozionante il ricordo di Andrea Spandri, alpinista e Ragno valsassinese scomaparso lo scorso marzo a 50 anni per un malore mentre faceva scialpinismo.

Si è poi volati in India, nella Rangtik Valley, con il cortometraggio di Luca Granfors dedicato alla spedizione di Matteo De Zaiacomo, Chiara Gusmeroli e Davide Nesa. Una storia di esplorazione e avventura che ha portato il pubblico lontano dalle montagne di casa.

Il viaggio è proseguito in Patagonia con il documentario “Oltre i venti del Sud”, del regista Gian Luca Gasca e del produttore esecutivo Fulvio Mariani, dedicato alla prima salita invernale del leggendario pilastro Goretta sul Fitz Roy, compiuta da Matteo Della Bordella, Marco Majori e Tommaso Lamantia. Un racconto che è anche un omaggio a Renato Casarotto, nel quarantesimo anniversario della sua tragica morte sul K2.

A chiudere la serata la proiezione del film “Medale” (regia di Michele Caminati), un racconto umano tra storia e contemporaneità di una parete iconica nel cuore di molti alpinisti. Attraverso le storie personali di alcuni personaggi che hanno vissuto la parete, un racconto storico e contemporaneo della parete di casa per tanti lecchesi.

E per i Ragni, l’avventura l’avventura non si ferma. Il presidente De Zaiacomo, infatti, è già pronto a ripartire: oggi sarà in viaggio verso la Patagonia insieme a Chiara Gusmeroli, per una nuova spedizione che porterà ancora una volta il maglione rosso lontano da casa.

GALLERIA FOTOGRAFICA a cura di Giancarlo Airoldi