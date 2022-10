Sabato 15 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, è in programma l’iniziativa “Salita in libertà”

Una mattinata dedicata agli appassionati dell’outdoor, per raggiungere i Piani Resinelli in bici o a piedi

PIANI RESINELLI – Sabato 15 ottobre avrà luogo “Salita in libertà”, un’iniziativa rivolta agli amanti della bicicletta e delle camminate che trova spazio nell’ambito di “Resinelli Outdoor Experience”, progetto promosso dai Comuni di Lecco, Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Ballabio, Comunità Montana del Lario e della Valle San Martino, Camera di Commercio di Como e Lecco e finanziato dagli stessi promotori e da Regione Lombardia con l’intento di valorizzare il territorio e di promuovere itinerari turistici che raggiungano i Piani Resinelli.

Dalle 9.30 alle 12.30, la strada da Ballabio ai Piani Resinelli verrà chiusa ai motori e aperta alle due ruote, per permettere agli appassionati dell’outdoor di raggiungere i Resinelli in bici o, per chi vuole, a piedi.

Alla camminata prenderanno parte, tra i testimonial dell’evento, la campionessa di scatto fisso Paola “Polly” Panzeri e il campione olimpionico Antonio Rossi, da sempre amante delle due ruote, insieme a giornalisti di settore e influencer.

“La bicicletta come occasione per rilanciare l’offerta turistica in bassa stagione – sottolinea l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo -. Prosegue il lavoro insieme ai Comuni della convenzione Resinelli e alla Comunità Montana, grazie anche alle risorse di Regione Lombardia, per promuovere l’outdoor e sostenere le attività economiche locali”.

Il programma prenderà il via a Ballabio nei pressi del parcheggio in via Confalonieri, 72, dove dalle 9.15 alle 12 sarà possibile ritirare alcuni gadget. Il punto di partenza per la salita sarà invece via Pian dei Resinelli, in prossimità dell’edificio della Protezione Civile: da lì, sarà possibile per i partecipanti cimentarsi in totale tranquillità e sicurezza sui 14 tornanti che portano ai Piani Resinelli, godendo del percorso immerso nella natura. A partire dalle 10, presso l’Ufficio turistico “Resinelli Outdoor Experience”, in piazza della Chiesa ai Piani Resinelli, sarà possibile ricevere il timbro e, per chi vuole, conoscere il tempo percorso, registrato anche sul sito Strava www.strava.com/clubs/1080332. Alle 12.30, sempre al di fuori dell’Ufficio turistico, dopo i saluti delle autorità avverrà un confronto informale fra i ciclisti che si saranno classificati con il miglior tempo, e si saranno registrati sul sito Strava, ai quali sarà assicurato un riconoscimento offerto dagli sponsor.

Infine, tra le iniziative collaterali a cui sarà possibile prendere parte durante la giornata di sabato, sono in programma dei tour gratuiti di due ore di MTB ed e-bike, con partenza da piazza della Chiesa, dalle 10 alle 17, con guide certificate North N Line Asd, per cui è richiesta la prenotazione all’Infopoint di Lecco, telefonando all’0341/481485 o inviando una mail a infopointlecco@comune.lecco.it; il “pranzo del ciclista” presso gli esercenti dei Piani Resinelli che hanno aderito all’iniziativa (informazioni all’Ufficio Turistico dei Resinelli); il noleggio MTB ed e-MTB, sia ai Piani Resinelli presso l’Ufficio Turistico dei Resinelli, a cura di Resinelli Tourism Lab, sia in centro a Lecco, a cura di Lake Como Bike.