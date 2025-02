“La vita appesa allo spit”: all’Uoei Lecco serata con il chiodatore Alessandro Ronchi

Venerdì 21 febbraio alle ore 21 presso la sede di corso Promessi Sposi

Un lavoro trentennale che si è concretizzato in 500 itinerari alcuni dei quali tra i più frequentati di tutta la Lombardia

LECCO – La Uoei Lecco organizza venerdì 21 febbraio alle ore 21, presso la propria sede, una serata con l’alpinista e chiodatore Alessandro Ronchi, che proietterà un filmato sulla propria attività di tracciatura e chiodatura delle falesie del lecchese tanto apprezzate dai climbers di tutte le generazioni.

Per l’occasione interverrà, a presentazione della serata, Pietro Corti, noto alpinista e autore delle storiche guide sulle pareti lecchesi. Il grande lavoro di chi chioda le falesie è spesso sottostimato e poco valorizzato, mentre è l’esempio di come la propria passione possa trasformarsi in condivisione attraverso la creazione di itinerari sicuri e divertenti che verranno fruiti da moltissime persone. Quello del chiodatore è un lavoro, mai remunerato, che richiede grande competenza acquisita in anni di esperienza sia come climber che come tracciatore di itinerari.

Da oltre 35 anni Ronchi unisce il piacere della scalata all’attività di chiodatore di nuove falesie. Le sue creazioni sono concentrate per la maggior parte nel territorio lecchese; una delle ultime l’apertura di un nuovo settore, la Balconata, alla falesia di Civate. Il film “La vita appesa allo spit” (realizzato con l’amico Pietro Corti) racconta la sua storia, ripercorrendo la nascita di alcune falesie aperte da lui con un gruppo di amici. Un lavoro trentennale che si è concretizzato in 500 itinerari alcuni dei quali tra i più frequentati di tutta la Lombardia.

La sede Uoei Lecco è aperta ogni martedì e venerdì sera dalle ore 21 in corso Promessi Sposi 23/N a Lecco per chiunque volesse maggiori informazioni e desiderasse unirsi al gruppo.