L’Alpinismo Giovanile del Cai Lecco sul Resegone

Domenica 12 aprile si è svolta la terza attività

Piani d’Erna per il Gruppo Base e la cima per il Gruppo di Perfezionamento

LECCO – Domenica 12 aprile nuova uscita per il Gruppo di Alpinismo Giovanile del Cai Lecco. Il Gruppo Base, composto di 25 partecipanti tra ragazzi, accompagnatori e alcuni genitori al seguito, ha raggiunto i Piani D’Erna partendo dal parcheggio della funivia di Versasio per poi salire lungo il suggestivo e a tratti faticoso percorso del Passo del Cammello (con un piccolo tratto di sentiero attrezzato, esperienza nuova per i nostri giovani alpinisti) e incontrando anche “abitanti locali”, fino a raggiungere la località del “Vecchio Borgo” in circa 2 ore.

Lì merenda e gioco libero e sfrenato per poi terminare con una partita a “Bandiera” con tutti i partecipanti, dimenticando tutte le proteste di “fatica” sollevate durante la salita. Dopo di che è seguita un’altra piccola salita fino al Pizzo d’Erna, quota 1.375 mt, ma purtroppo la foschia ha impedito di apprezzare il panorama mozzafiato. Dopo la meritata pausa pranzo discesa fino alla Bocchetta D’Erna e dà lì lungo il sentiero della Fonte Spreafico arrivo al Rifugio Stoppani con pausa gioco per i ragazzi. Il gioco è una componente fondamentale nelle attività del Gruppo Base, vista l’età dei ragazzi partecipanti.

Dal rifugio si è poi seguito, in discesa, il sentiero dei Gufi, con grande divertimento dei ragazzi che si sono impegnati nella ricerca ai gufi lungo il tragitto, per poi concludere al parcheggio della funivia.

Per i ragazzi del Gruppo di Perfezionamento, composta da un 15 partecipanti tra tutti, la meta raggiunta è stata la vetta del Monte Resegone, la montagna “simbolo” di Lecco, famosa per il suo profilo a forma di denti di sega… Saliti, per accorciare i tempi, con la funivia dei Piani d’Erna hanno percorso il sentiero che porta al Passo del Giuf, attraversando le vecchie piste da sci ancora parzialmente innevate, per poi raggiungere la fonte delle Forbesette e ricongiungendosi poi con il sentiero che sale dal versante di Morterone per raggiungere i 1.875 mt del “Re”.

Lungo il percorso i ragazzi hanno attraversato lingue di neve, che pur essendo già primavera le tracce dell’inverno erano ancora ben visibili. Quest’ escursione rispetto alle due precedenti svoltesi nei mesi di febbraio e marzo in ambiente completamente innevato, rispettivamente la cima Sodadura (2010 m, ai Piani di Artavaggio) e al Cimone di Margno (1800 m, a Paglio – Pian delle Betulle), si è svolta su un tracciato “misto”, che ha potuto far capire ai ragazzi l’importanza della pianificazione di un escursione e alla scelta di cosa mettere nello zaino (oltre ai panini), quando si sale in quota sopra i 1500 m in periodi stagionali come l’inizio della primavera, è piacevole osservare il variare dei colori e della natura che si risveglia, ma è molto importante sapere che è possibile trovare ancora presenza di neve sul tracciato e quindi essere adeguatamente attrezzati con calzature/vestiario adatto, avendo con se anche i ramponi, per avere una maggiore sicurezza sia lungo la salita, che durante la discesa.

Infatti, scesi dal passo del Giuf verso la Fonte delle Forbesette sul versante Est del Resegone, quello che si affaccia su Morterone, nell’ultimo tratto di salita verso il rifugio Azzoni a circa 40 minuti di cammino, i ragazzi hanno trovato il pendio completamento innevato, indossati i ramponi sono saliti in sicurezza dritti al rifugio per poi proseguire fino alla croce, dove hanno mangiato e scattato la rituale foto di gruppo. In una giornata uggiosa e grigia il gruppo di AG ha illuminato e vivacizzato la punta Cermenati. I ragazzi in vetta hanno ricevuto i meritati complimenti dagli Accompagnatori, visto che per tutti i giovani alpinisti era la prima volta che raggiungevano la cima del Resegone affrontando la salita in condizioni innevate.

La prossima attività del Gruppo AG Lecco è prevista è per domenica 10 maggio 2026, in programma un’ escursione nel Gruppo delle Grigne, percorrendo la Traversata Bassa, partendo dai Piani dei Resinelli fino al Pialeral, per i ragazzi del Gruppo Base, mentre il Gruppo del Perfezionamento proseguirà fino alla Chiesetta di San Calimero per poi ridiscendere a Pasturo passando dai Piani di Nava.

Per chi volesse partecipare a questa e alle altre attività in programma previste, inviare una mail all’indirizzo: ag@cai.lecco.it oppure rivolgersi alla segreteria della Sezione CAI Lecco, nei giorni e orari d’apertura della sede, chiedendo informazioni.