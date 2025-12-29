L’appello del Soccorso Alpino: “In inverno in montagna servono prudenza e preparazione”

Le ore di luce sono ancora molto ridotte e nel tardo pomeriggio il buio arriva rapidamente. “È essenziale programmare con grande attenzione i tempi dell’escursione e del rientro”, sottolineano i tecnici del Soccorso Alpino. Un errore di valutazione sugli orari può trasformarsi facilmente in una situazione di difficoltà, soprattutto quando la visibilità diminuisce e le temperature calano in modo repentino.

Tra i consigli pratici, uno dei più semplici ma spesso sottovalutati riguarda l’equipaggiamento: portare sempre con sé una pila, meglio se frontale, può fare la differenza in caso di ritardo o imprevisto. Altrettanto importante è avvisare sempre qualcuno del percorso che si intende seguire e dei tempi previsti per il ritorno, una precauzione che può agevolare eventuali ricerche in caso di mancato rientro.

In questo periodo dell’anno, inoltre, molti sentieri sono ancora innevati o presentano tratti ghiacciati. “Muoversi in montagna d’inverno richiede competenze specifiche”, ricorda il Soccorso Alpino. Servono conoscenze adeguate, capacità di valutare le condizioni del terreno e l’uso corretto dell’attrezzatura, per affrontare i percorsi in sicurezza.

Con l’arrivo del buio, poi, si registra spesso un forte sbalzo termico. Per questo è fondamentale indossare abbigliamento adatto a contrastare il rapido calo delle temperature e portare con sé cibi o bevande calde. Il rischio di ipotermia, soprattutto in caso di sosta prolungata o di imprevisti, non deve essere sottovalutato.

Il messaggio del Soccorso Alpino è dunque un invito alla responsabilità: la montagna invernale offre scenari suggestivi, ma chiede rispetto, preparazione e consapevolezza. Pianificare bene, equipaggiarsi correttamente e conoscere i propri limiti resta il modo migliore per vivere l’ambiente alpino in sicurezza, evitando situazioni di pericolo per sé e per chi è chiamato a prestare soccorso.