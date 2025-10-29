Lecco: al via la serata conclusiva della rassegna “Il fango, il vento e Padre Corti”

L’appuntamento conclusivo si svolgerà giovedì 30 ottobre alle 21 presso l’Istituto Maria Ausiliatrice

L’incontro approfondirà il legame tra Patagonia e alpinismo lecchese

LECCO – Presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco si terrà la serata conclusiva della rassegna “Il fango, il vento e Padre Corti”, inaugurata a Galbiate. L’appuntamento è in programma giovedì 30 ottobre alle ore 21.

Durante l’incontro, organizzato dalla Comunità Montana Lario Orientale insieme agli Amici di Padre Corti, con la presenza di Matteo De Zaiacomo, presidente del gruppo Ragni della Grignetta di Lecco, verrà dedicato un momento speciale al profondo legame tra la Patagonia e l’alpinismo lecchese.

Nel corso della serata sarà proiettato il film “Finis Terrae” di Fulvio Mariani. La pellicola, con la testimonianza di Walter Bonatti, racconta in dettaglio la straordinaria avventura dell’esploratore salesiano Alberto Maria De Agostini in Terra del Fuoco e in Patagonia, offrendo un’immersione nell’ambiente in cui padre Corti ha vissuto oltre 60 anni della sua quotidianità.