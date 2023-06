Lecco. Alpini pronti all’Assalto al Magnodeno: domani la festa

Tempo di allegria in compagnia sulla cima lecchese

Santa Messa e pranzo Alpino caratterizzeranno l’evento

LECCO – Sarà una giornata di festa e, soprattutto, da passare in compagnia quella di domani, domenica: è tutto pronto infatti per l’Assalto al Magnodeno presso la baita degli Alpini Monte Magnodeno Maggianico e Chiuso in cima al monte lecchese, una delle più belle terrazze ad affacciarsi sulla città.

Prezioso per veder realizzarsi questo momento il supporto dei volontari, che vedrà in programma nella tarda mattinata la Santa Messa in vetta, celebrata da Don Mauro e, a seguire il pranzo Alpino con il gustosissimo risotto del Magnodeno.

Per consentire a tutti di raggiungere il posto e scendere di nuovo a Lecco, in funzione come gli anni passati il servizio elicottero. In caso di cattivo tempo la manifestazione sarà spostata alla domenica successiva, 18 giugno. Per info e prenotazione consultare i contatti in locandina.