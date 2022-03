Lecco Ama la Montagna diventa grande, ai piani d’Erna arriva il pianista Allevi

Da marzo a dicembre 80 proposte per promuovere i sentieri e incentivare l’economia di montagna

Presentato il programma 2022, a maggio verrà inaugurata la mostra dedicata a Carlo Mauri

LECCO – Dopo l’edizione zero, Lecco Ama la Montagna si ripresenta per il 2022 e diventa grande con un calendario ricco di eventi e contenuti. Il nostro territorio sarà al centro di una serie di eventi che cominceranno sabato 19 marzo per concludersi a dicembre. Mercoledì mattina, a Palazzo delle Paure a Lecco, è stato svelato il programma di una rassegna che punta a diventare un grande contenitore delle eccellenze già presenti sul territorio e di progetti che guardano al futuro.

“L’anno scorso abbiamo dimostrato che, grazie all’unione di tanti soggetti, è possibile una fruizione della montagna sotto molteplici aspetti: da quello sportivo a quello dell’accessibilità ai diversamente abili, da quello artistico a quello enogastronomico – ha detto il sindaco Mauro Gattinoni -. La media montagna di Lecco, una delle ‘piattaforme’ su cui abbiamo deciso di puntare l’attenzione come amministrazione, è un anfiteatro di possibilità anche economiche e professionali. Una piattaforma fatta di infrastrutture, quelle attuali e quelle che possiamo immaginare per il futuro; è importante capire quali sono le nuove possibilità, i nuovi soggetti e i nuovi investimenti. L’esperienza del 2021 quest’anno ‘esplode’ in un calendario esteso che può ancora arricchirsi di contenuti. Lecco Ama la Montagna è tutto questo e vuole guardare al futuro in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale“.

Il Comune di Lecco, in sinergia con l’impresa sociale Girasole e con la collaborazione della Fondazione comunitaria del Lecchese, della Camera di Commercio Como-Lecco e della Comunità Montana Val San Martino e Lario orientale, ha presentato la seconda edizione di un evento che ha l’ambizione di crescere e portare concreti risvolti per tutto il territorio.

Nel 2022 Lecco Ama la Montagna accompagnerà i lecchesi e tutti gli appassionati di montagna e outdoor da marzo fino a dicembre. Gli eventi, rivolti a tutte le fasce d’età, sono stati ideati e costruiti con i protagonisti del territorio: oltre venti realtà tra associazioni sportive, ambientaliste, culturali e di volontariato, ma anche professionisti nell’accompagnamento in montagna, guide alpine e ambientali, istruttori di mountain-bike, titolari di aziende agricole locali, ristoratori e rifugi.

“Continuiamo a promuovere la media montagna lecchese come luogo accessibile e inclusivo, dove è possibile fare esperienze in diversi momenti della giornata, con proposte per chi vuole passeggiare nel bosco, scoprire tratti inediti con le e-bike o semplicemente lasciarsi coccolare in uno dei punti di ristoro tra Erna e il sentiero Rotary – ha detto l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo –. Quest’anno verranno coinvolti anche i Piani Resinelli e il Polo della Montagna a Palazzo Paure. Il comune da solo non potrebbe far nulla ma si pone come elemento di raccordo tra le eccellenze già presenti sul territorio per attivare delle proposte rivolte sia ai lecchesi ma anche ai turisti che arrivano sul nostro territorio nelle diverse stagioni”.

Quello che è stato presentato è un calendario di 80 proposte in grado di toccare gusti e disponibilità differenti. Dal nordic walking al laboratorio sulle essenze edibili del bosco, dalla salita in ferrata al percorso lungo i fiumi della città, dalla mindfullness nel bosco al laboratorio creativo per i più piccoli, passando per degustazioni, arrampicata in falesia, salite in mountain bike e momenti più rilassanti ed orientati all’educazione dei più giovani grazie alla collaborazione con alcune scuole del territorio. Nel calendario 2022 sono previste attività inclusive per persone più fragili che potranno sperimentare l’accompagnamento con le joelette lungo i sentieri di Erna e dei Resinelli.

“L’impresa sociale Girasole – commenta il vicepresidente Lorenzo Guerra – rinnova per il secondo anno consecutivo, la collaborazione e la condivisione di strumenti e strategie volti ad aumentare e implementare la rete collegata al progetto Lecco Ama la Montagna. L’iniziativa, come lo scorso anno, vuole essere una vetrina per operatori turistici, ma anche per le realtà associative e di cooperazioni operanti nel territorio lecchese. A tal proposito verranno presentate nel corso dei mesi iniziative su base volontaria promosse dalle stesse, che abbiano come elemento centrale la sostenibilità e la salvaguardia ambientale, la promozione del territorio montano, l’inclusività sociale, facendo emergere un tessuto sociale e collaborativo capace di dialogare con realtà imprenditoriali turistiche nell’ottica di una promozione turistica sempre più partecipata e inclusiva”.

“Questo genere di iniziative consolidano anche le basi di un contesto che consente agli operatori del comparto turistico di fare impresa nel settore – sottolinea il delegato al Turismo della Camera di Commercio di Como-Lecco Giuseppe Rasella -. Un territorio bellissimo che deve essere curato, mantenuto ma anche valorizzato rendendolo attrattivo per uno sviluppo turistico che diventa opportunità per nuove imprese ma anche per le imprese già presenti”.

Infine, all’interno del ricco calendario eventi di Lecco Ama la Montagna trovano spazio anche due importanti proposte culturali: la mostra dedicata a Carlo Mauri in occasione dei 40° anni dalla sua scomparsa, con l’esposizione dedicata al grande alpinista lecchese che sarà allestita al Palazzo delle Paure dal 31 maggio e fino al 30 novembre. Il secondo appuntamento è invece con la musica in quota il 2 luglio con il concerto di Giovanni Allevi che consentirà di sperimentare la salita e discesa notturna con la funivia ai Piani d’Erna.

“Una mostra che non vuole solo celebrare Carlo Mauri ma vuole raccontare l’intimità della sua vita – ha detto Paolo Vallara che ha curato la mostra con Francesca, figlia di Carlo Mauri -. Un uomo che, nonostante un limite fisico, è riuscito a costruire una carriera di successi. La mostra, che si svilupperà in una forma abbastanza inusuale, valorizzerà la caparbietà di Carlo Mauri e sicuramente farà riflettere”.

Tutte le iniziative e le modalità di prenotazione e pagamento verranno aggiornate, a partire dal mese di aprile, sul sito e i canali social della manifestazione, www.leccoamalamontagna.it. Sabato 19 marzo, in occasione dell’inaugurazione delle ferrate, sarà invece possibile vivere l’emozione della salita sulla Gamma 1 insieme alle Guide Alpine messe a disposizione dal gruppo alpinistico Gamma. La prenotazione, riservata a chi ha già esperienza di salita in ferrata, può essere fatta contattando l’Infopoint turistico di Lecco.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI LECCO AMA LA MONTAGNA