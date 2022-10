Escursioni, trekking, orienteering e uno spettacolo mimico per la rassegna dedicata alla montagna

Prosegue per tutto il mese di ottobre il ricco calendario di iniziative indoor e outdoor promosso dal Comune di Lecco

LECCO – Giovedì 6 ottobre avrà luogo un’escursione di Rotary Nordic Walking, con partenza alle 18 dallo spazio antistante il ristorante La Mela Verde di via Venezia, a Vercurago, per proseguire lungo la pista ciclabile del paese; l’iniziativa ha un costo di 10 euro per gli adulti, 5 per i bambini dai 5 ai 14 anni ed è gratuita per bambini di età inferiore ai 5 anni. Tutto esaurito per “Startrekking”, un’escursione serale tra stelle, pianeti e costellazioni, prevista per il giorno successivo, venerdì 7, e per “Fuga dalla città”, un trekking nella valle del Gerenzone, prevista per sabato 8.

Per il “weekend autunnale” di Lecco Ama La Montagna, in programma domenica 9 “Montagne Interiori” con partenza alle 9 dalla funivia Piani d’Erna, al costo di 15 euro, un orienteering tra Somasca e Camposecco, in partenza alle 14 da via S. Gerolamo, 36 a Vercurago, al costo di 12 euro, e un nuovo Giro Cicloturistico tra Lago e Monte Tesoro, già sold out. Sempre domenica, i piani d’Erna saranno la cornice di “Anime Leggere”, uno spettacolo mimico con la compagnia DEKRU, il pluripremiato quartetto di mimi ucraini già vincitore al Festival Mondiale del Circo di Mosca e al Festival di Clown e Mimi di Odessa. Scritto e diretto dalla regista Liubov Cherepakhina, insegnante dell‘Accademia di Varietà e Arti Circensi di Kiev, lo spettacolo porta in scena, tra realismo e immaginazione, il grande racconto della commedia della vita, tra poesia e satira sociale, con uno sguardo ironico e, al contempo, delicato. Lo spettacolo, a ingresso libero e gratuito, sarà allestito alle 11.30 nei pressi della funivia ed è un cofinanziato da Interreg – fondo europeo di sviluppo regionale Italia Svizzera. In caso di pioggia verrà spostato all’auditorium Casa Economia alle alle ore 16.30 (per aggiornamenti visitare il sito del Comune di Lecco).

“Prosegue l’impegno dell’amministrazione – dichiara Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco – per destagionalizzare la proposta turistica. Nel prossimo week-end porteremo uno spettacolo di qualità ai Piani d’Erna e proposte innovative per far conoscere i sentieri lecchesi. Una risposta concreta per accompagnare l’impegno dei rifugisti e di tutti i professionisti che tutto l’anno si prendono cura della montagna”.

Il fine settimana successivo, appuntamento con “Fuga dalla città”, trekking sul torrente Caldone, in programma venerdì 14 alle 14 con partenza da viale Montegrappa, 11, e con un costo di 5 euro per gli adulti, 2 per i bambini dai 5 ai 14 anni e gratuito per i bambini di età inferiore ai 5 anni. Il giorno successivo, sabato 15, è il turno di “In Montagna Insieme”, un’escursione in joelette in partenza alle 9.30 dal piazzale delle Miniere ai Piani Resinelli, al costo di 15 euro per un partecipante, 25 per 1 partecipante + 1 accompagnatore, 35 per 1 partecipante + 2 accompagnatori e 45 per 1 partecipante + 3 accompagnatori. Gli appuntamenti conclusivi del mesi sono in previsione per gli ultimi due sabati di ottobre: il 22 è atteso “Piccoli esploratori crescono, esperienza in natura”, un’iniziativa rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni, in partenza alle 10 da via S. Gerolamo, 56 a Calolziocorte, al costo di 5 euro, e il 29 è il turno di “Dove6dovevai”, un’esperienza di orienteering per tutti in partenza alle 14 da via Prealpi, 34 a Lecco e diretta ai Piani d’Erna, che prevede un costo di 10 euro per gli adulti, 7 per bambini dai 5 ai 14 anni ed è gratuita per i bambini al di sotto dei 5 anni.

Per prendere parte alle attività è possibile rivolgersi all’Infopoint Lecco (0341 481485), scrivere a leccoamalamontagna@comune.lecco.it, oppure accedere al sito www.leccoamalamontagna.it e compilare i form in calce a ciascuna delle iniziative in programma. Sul sito è anche possibile filtrare le esperienze in calendario per livello d’intensità. Il pagamento si effettua in loco in contanti.