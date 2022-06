Lecco Ama la Montagna: gli appuntamenti del mese di giugno

Proseguono gli appuntamenti indoor e outdoor promossi dal Comune di Lecco

LECCO – Proseguono gli appuntamenti indoor e outdoor promossi dal Comune di Lecco per la rassegna “Lecco Ama la Montagna”. Domenica 5 giugno il trekking urbano nel rione di Laorca “Fuga dalla città”: il ritrovo è fissato alle 9.15 in via Santi Pietro e Paolo 7, di fronte alla chiesa di Laorca (per raggiungere il punto di partenza si consiglia di servirsi del bus n. 1 diretto a Laorca e di scendere al capolinea, oppure alla fermata Laorca – Barona); il trekking avrà una durata di 3 ore e si concluderà in via Gorizia 5. Un Eco Urban Walk alla scoperta del fiume Gerenzone, nella tranquillità della natura. È consigliato un abbigliamento comodo e scarpe da trekking. L’iniziativa è gratuita per i bambini under 5, ha un costo di 2 euro dai 5 ai 14 anni, e di 5 euro per gli adulti.

Sabato 18 giugno è la volta di “Montagne interiori”. Il ritrovo è previsto per le 9.30 presso una location non ancora svelata e il termine dell’esperienza per le 18. L’attività, condotta da uno psicologo e rivolta a partecipanti adulti, permetterà di sperimentare nuove forme di contatto e di riflessione grazie a esercizi psicomotori orientati alla scoperta del proprio sé. Il costo dell’esperienza è di 40 euro a persona.

Molti gli appuntamenti previsti per il giorno successivo, domenica 19 giugno. Si inizia con giro cicloturistico in e-bike che dal piazzale della funivia porterà a scendere lungo il lago. Il ritrovo è alle 9 presso il piazzale della funivia, dal quale ci si dirigerà al castello dell’Innominato; seguirà un aperitivo, e poi il rientro a Lecco attraverso le colline di Somasca. Il tour, a cui è prevista la partecipazione con bici propria, avrà un costo di 10 euro. È possibile noleggiare un’e-bike al costo di 35 euro, da comunicare 48/72 h prima dell’evento.

In programma anche una serie di laboratori espressivi, rivolti a bambini dai 5 ai 10 anni, con Sy_ami, che prenderanno il via alle 10.30 nell’area antistante il ristorante La Rocca. Nel pomeriggio, alle 15.50, nell’area antistante la basilica di Somasca partirà una visita turistica a cura dell’associazione guide “Tracce” alla basilica di San Bartolomeo e San Girolamo Emiliani, il centro storico e il castello. Entrambi gli eventi sono gratuiti.

L’ultimo appuntamento è per domenica 26 giugno con “In montagna in sieme – escursioni in Joelette”, un’esperienza per conoscere le escursioni in Joelette al fianco di professionisti della montagna e con il supporto di volontari di diverse associazioni sociali.

È possibile prendere parte alle attività contattando l’Infopoint del Comune di Lecco, telefonando allo 0341481 485, oppure scrivendo a leccoamalamontagna@comune.lecco.it. Maggiori informazioni sul sito www.leccoamalamontagna.it e sulla pagina Facebook leccoamalamontagna.