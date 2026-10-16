Lecco Climbing Festival: presentato il libro “La storia dei Ragni in 80 vie”

Gli ottant’anni dei Maglioni Rossi raccontati attraverso le più belle salite

Lola Delnevo e Gerardo Re Depaolini protagonisti del Talk Oltre la Vetta di Sofia Farina

LECCO – Dopo l’apertura del Lecco Film Festival con l’inaugurazione della mostra “Legati – Immagini e storie di una cordata lunga 80 anni”, la prima giornata è entrata nel vivo a Palazzo delle Paure con la presentazione del libro pubblicato per l’anniversario del gruppo dal titolo “La storia dei Ragni in 80 vie – Gli ottant’anni dei Maglioni Rossi raccontati attraverso le più belle salite”.

Il volume, curato dai Ragni Serafino Ripamonti e Marco Zanchetta, edito da CAI Edizioni, racconta la storia dei Ragni della Grignetta in oltre 400 pagine a colori, che raccolgono anche materiale fotografico di grande valore storico. Ogni capitolo racconta una via o una spedizione che sono entrate nella storia dell’alpinismo mondiale. Aneddoti, approfondimenti, ricostruzioni storiche, ma anche una breve scheda tecnica e 40 illustrazioni artistiche di Marco Romelli con il tracciato delle salite e, ovviamente, non mancano le fotografie storiche.

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Talk Oltre la vetta

La presentazione del libro, invece, è stata preceduta dal Talk Oltre La Vetta che si è svolto a palazzo Falk. “Oltre la Vetta” è il video-podcast del Club Alpino Italiano che apre uno spazio di ascolto autentico su una dimensione dell’alpinismo che si racconta raramente: il dolore, la perdita, il lutto di chi rimane attraverso le voci di alpinisti, familiari e compagni di cordata. Sofia Farina lo ha portato sul palco in formato talk, per un incontro intimo e necessario con due personaggi conosciuti del panorama alpinistico come Lola Delnevo e Gerardo Re Depaolini.

Servizi fotografici a cura di Giancarlo Airoldi