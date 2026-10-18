Lecco Climbing Festival tra alpinismo e musica: serata evento con Villanueva e Favresse

Piazza Garibaldi gremita: occhi puntati sugli alpinisti che hanno fatto la storia della montagna

Leggende sul palco: da Marcel Schenk a Simone Porta e Silvo Karo. Gran finale con Sean Villanueva e Nicolas Favresse (vincitori di due Piolet d’Or)

LECCO – Dopo un pomeriggio colorato dalle decine e decine di arrampicatori che hanno animato il Rampegamma, la seconda giornata del Lecco Climbing Festival non poteva chiudersi in modo migliore: una piazza Garibaldi gremita ha partecipato alla serata-evento che ha visto alternarsi sul palco alpinisti che hanno scritto pagine indimenticabili della storia della montagna.

Prima di entrare nel vivo, dopo i discorsi ufficiali (presenti il sindaco di Lecco Filippo Boscagli e il consigliere regionale Giacomo Zamperini), i rappresentanti di due famosissimi gruppi alpinistici, Scoiattoli di Cortina e Gransi di Venezia, sono saliti sul palco per portare i loro omaggi e celebrare insieme gli 80 anni dei Ragni della Grignetta.

Assente Igor Koller che non è riuscito a raggiungere Lecco per alcuni problemi con i voli, ha rotto il ghiaccio un maglione rosso di casa, Carlo Aldè, che ha raccontando esperienze personali, aneddoti e curiosità sul Badile, montagna legata a doppio filo con la storia alpinistica di Lecco. La serata, presentata Matteo De Zaiacomo, ha vissuto anche un simpatico fuori programma con il presidente dei Ragni che ha chiamato sul palco il padre, a suo volta forte alpinista, a cui è stato regalato un libro.

Poi è stata la volta di Marcel Schenk e Simone Porta che hanno mostrato al pubblico come non serva andare dall’altra parte del mondo per vivere grandi avventure alpinistiche. I due alpinisti hanno raccontato delle loro straordinarie salite invernali sul Pizzo Badile dove hanno firmato la prima invernale della via Corti-Battaglia e la spettacolare Nordest Supercombo. Insomma, non è vero che è già stato fatto tutto: pazienza, creatività e conoscenza del territorio possono trasformare le montagne di casa in palcoscenici straordinari.

E ancora lo sloveno Silvo Karo, una vera leggenda, classe 1960 è stato rappresentante della generazione del rock and roll, ha portato energia e ritmo sulle pareti rocciose. Dedizione, audacia, entusiasmo e sincera amicizia hanno dato vita alla cordata dei “Tre Moschettieri” – Franček Knez, Janez Jeglič e Silvo Karo. Le grandi pareti del Fitz Roy, Cerro Torre, Torre Egger e Bhagirathi hanno segnato la sua carriera, nomi che evocano pagine e nomi incredibili della storia del gruppo Ragni e della storia alpinistica lecchese.

E poi un finale tra alpinismo e musica con l’irriverenza di Sean Villanueva e Nicolas Favresse. Come al solito, siccome non sono alpinisti normali, la coppia di climber belgi (vincitrice di due Piolets d’Or) ha rotto gli schemi portando sul palco tantissimo divertimento. La musica è una parte importante delle loro spedizioni e allo spettacolo non poteva non unirsi anche il presidente dei Ragni con il suo violino. Si è creata una atmosfera unica e, sullo sfondo, le pareti più remote del pianeta – dalla Patagonia a Baffin Island, dalle Torri del Paine alle grandi pareti artiche – sempre affrontate con l’etica moderna del “by fair means”: stile puro, senza spit, e con la chitarra in spalla. Una serata da leggenda.

QUI IL PROGRAMMA DELL’ULTIMA GIORNATA DEL FESTIVAL

(Si ringrazia Giancarlo Airoldi per il servizio fotografico)