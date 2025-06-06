Lecco, la via ferrata Gamma 2 chiusa per motivi di sicurezza

L’allarme è scattato per il distacco di un chiodo su un tratto esposto

LECCO – La ferrata Gamma 2 è stata chiusa al pubblico con effetto immediato. La decisione è arrivata oggi, 6 giugno, dopo che tre giorni prima era stato segnalato il distacco di un chiodo dal tratto iniziale del camino, una sezione critica dell’itinerario in quota.

Il Comune di Lecco ha quindi emanato un’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Mauro Gattinoni, che impone il divieto di accesso all’intero percorso fino a data da destinarsi. “Occorre garantire la pubblica e privata incolumità”, si legge nell’ordinanza, dove viene esplicitata la necessità di impedire l’accesso alla ferrata fino al completamento dei lavori di ripristino.

Il provvedimento è stato trasmesso alle autorità competenti, tra cui la Prefettura, la Questura, il Soccorso Alpino, il CAI di Lecco, il Gruppo Gamma e altri soggetti coinvolti nella gestione e nella sicurezza del territorio montano.

Il chiodo disancorato, secondo quanto riportato, si trovava in una posizione tale da rappresentare un rischio immediato per chiunque si avventurasse lungo la via. Da qui la scelta di interrompere l’accesso a scopo preventivo, in attesa che la società incaricata della manutenzione straordinaria provveda alla messa in sicurezza.

Nessun incidente è stato segnalato, ma la chiusura vuole evitare situazioni di emergenza. La ferrata riaprirà solo quando sarà accertata la piena sicurezza del percorso.