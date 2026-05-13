Lecco, tornano i corsi ferrate della UOEI: lezioni teoriche e uscite sui sentieri attrezzati

Cinque lezioni teoriche e cinque uscite pratiche per imparare a muoversi in sicurezza sulle vie ferrate

L’iniziativa è organizzata insieme alla Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo Valle San Martino

LECCO – Torna anche nel 2026 il corso Ferrate organizzato dalla UOEI Lecco in collaborazione con la Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo Valle San Martino di Calolziocorte. L’iniziativa, arrivata alla quarta edizione, è rivolta a chi desidera avvicinarsi al mondo delle ferrate imparando a muoversi sui sentieri attrezzati in sicurezza e autonomia.

Il corso si svolgerà nel mese di settembre e sarà articolato in cinque lezioni teoriche e cinque uscite pratiche, con una due giorni finale a Finale Ligure.

Le lezioni teoriche si terranno nella sede della UOEI Lecco, in corso Promessi Sposi 23/N, nelle serate di mercoledì alle ore 21 a partire dal 2 settembre.

Le uscite pratiche saranno invece organizzate principalmente sul territorio lecchese durante i fine settimana, preferibilmente il sabato, con la domenica prevista come giornata alternativa in caso di maltempo.

Tra gli itinerari scelti per il corso figurano alcune delle ferrate più conosciute del Lecchese, come la ferrata del Gruppo Alpini al Corno del Medale, la ferrata del Centenario al Resegone e la Gamma 1 al Pizzo d’Erna.

L’obiettivo del percorso formativo è fornire ai partecipanti le competenze tecniche di base per affrontare le vie ferrate con maggiore consapevolezza, imparando l’utilizzo corretto dell’attrezzatura e le principali tecniche di progressione e sicurezza.

Per informazioni e iscrizioni è possibile recarsi nella sede UOEI Lecco, aperta ogni martedì e venerdì sera dalle 21.