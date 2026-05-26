“Lecco TraMonti”, torna lo slow trekking al tramonto sulle montagne lecchesi

Due appuntamenti organizzati dalla UOEI Lecco per camminare senza fretta tra natura, panorami e poesia

Il 10 e 17 giugno escursioni serali tra Olcio e i Piani Resinelli

LECCO – Torna anche nel 2026 “Lecco TraMonti”, la proposta di slow trekking promossa dalla UOEI Lecco che unisce il piacere del cammino lento alla possibilità di ammirare il tramonto nei luoghi simbolo delle montagne lecchesi.

L’iniziativa, molto apprezzata nelle passate edizioni, propone due escursioni serali pensate per vivere il territorio in modo rilassato, immersi nei colori e nelle atmosfere del crepuscolo.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 10 giugno con una camminata alla Chiesa di Santa Maria sopra Olcio. La seconda uscita si terrà invece mercoledì 17 giugno ai Piani Resinelli, tra il Parco Valentino e il Monte Coltignone.

L’obiettivo dell’iniziativa è celebrare l’arrivo dell’estate attraverso un’esperienza di montagna lenta e accessibile, valorizzando il contatto con la natura e i panorami del territorio lecchese.

Particolarmente suggestiva si annuncia la serata ai Resinelli, durante la quale il trekking sarà accompagnato dalla lettura di poesie lungo il percorso, creando un momento di condivisione tra paesaggio, parole e silenzio.

Gli orari e i punti precisi di ritrovo verranno comunicati dopo l’iscrizione, che potrà essere effettuata direttamente presso la sede della UOEI Lecco, via e-mail oppure contattando i referenti indicati nella locandina dell’evento.

La sede della UOEI Lecco, in corso Promessi Sposi 23/N, è aperta ogni martedì e venerdì sera dalle 21 per informazioni e adesioni.