“Piani Resinelli, una villeggiatura ai piedi della Grigna (in bilico) fra lavoro e turismo” a cura di Alberto Benini

L’iniziativa fa parte della rassegna inserita nel progetto Resinelli Outdoor Experience

PIANI RESINELLI – Si è aperta con l’inaugurazione della mostra “Piani Resinelli, una villeggiatura ai piedi della Grigna (in bilico) fra lavoro e turismo” la lunga estate dei Piani Resinelli. La mostra temporanea, visitabile fino al prossimo 19 giugno, ha dato ufficialmente avvio alla 3^ edizione della rassegna turistico-culturale che quest’anno ha anticipato l’avvio di un paio di mesi e si protrarrà fino alla fine dell’estate.

La rassegna, inserita nel progetto Resinelli Outdoor Experience 2022, racchiude una serie di esperienze che si possono vivere ai Piani Resinelli e permette di scoprire angoli poco conosciuti della località, di apprezzare il patrimonio architettonico, naturalistico, alpinistico, geologico e minerario e di conoscere anche le attività agricole e gli allevamenti presenti sul territorio.

“La Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, storico e stabile presidio di cultura, formazione e riqualificazione ambientale, sempre in stretta collaborazione con i comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Mandello e Lecco, offre quest’anno una rassegna di attività ed eventi con un programma destagionalizzato e variegato che ci accompagna, attraverso mostre temporanee, trekking, esperienze sportive e ricreative, alla riscoperta di questi angoli di paradiso, un po’ dimenticati, eppure altrettanto magnifici di questa perla del Lario Orientale – ha detto Carlo Greppi, presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino -. Nel 2022, inoltre, un’altra preziosa occasione di valorizzazione dei Piani Resinelli è offerta dal progetto ROE (Resinelli Outdoor Experience), promosso dal Comune di Lecco in qualità di ente capofila, sostenuto con risorse del bando regionale “Io#viaggioinlombardia” e finalizzato a ottimizzare lo sviluppo e la promozione di itinerari turistici che, dal capoluogo cittadino, raggiungono questo altopiano”.

La maggior parte delle iniziative (sostenute dalla Camera di Commercio e da Acel Energie) promuovono gli sport all’aperto sapientemente raccolti nella mappa Grigne Outdoor, realizzata dalla Comunità Montana nel 2017 con Pietro Corti, mappa “raccontata” anche nella Casa Museo di Villa Gerosa-Centro Visitatori Parco Valentino che riaprirà nel mese di maggio. Non mancheranno i momenti ricreativi e le serate all’aperto con il puntuale e consolidato coinvolgimento delle realtà del mondo della montagna lecchese a partire da Cai Lecco, Gruppo Ragni della Grignetta, Gruppo Gamma, Uoei Lecco e Società Escursionisti Lecchesi.

La presentazione della mostra, allestita presso il Centro Servizi Parco Minerario (via Escursionisti, 29), è stata l’occasione per fare un piccolo accenno alle miniere che sono state oggetto di un importante lavoro di restyling: “Riapriranno a breve, probabilmente a fine maggio, dopo tutta una serie di lavori improntati sulla sicurezza – ha spiegato Cesare Perego -. Voglio sottolineare l’interesse dimostrato da Regione Lombardia verso le miniere dei Piani Resinelli che proprio quest’anno compiono 20 anni. Rappresentano un modello di efficienza visto che per primi, tra tutte le 9 miniere finanziate dalla regione, siamo riusciti a realizzare le opere”.

La mostra accende i riflettori sulle preziose immagini raccolte dagli archivi Rasca-Comi e Bianchi: “E’ stato un lavoro abbastanza semplice e divertente. Il gioco era fare una mostra nella mostra – ha detto il curatore Alberto Benini, esperto di montagna e profondamente legato ai Resinelli -. Si tratta di una mostra interessante perché, nonostante si parla di Grigna non parla di arrampicata. I Piani Resinelli sono sempre stati un luogo speciale dove si sono sempre intrecciate tantissime storie: essere vicini alla città, avere le miniere, i pascoli, i roccoli… Sul periodo dei roccoli si è innestata la storia dell’alpinismo su una Grignetta che si vede benissimo da Milano e anche questo aspetto non è una banalità. Bisogna fare uno sforzo e ricordare che i Resinelli erano la prima gita che si poteva fare da Milano con il treno in giornata. Un passaggio epocale fu la strada che soppiantò la teleferica Gerosa-Crotta che saliva dalla Val Calolden. Una serie di dinamiche particolari e un incontrarsi di storie diverse che hanno determinato la storia di questo luogo. La nostra vuol essere una provocazione, diciamo al visitatore: ‘guarda quante cose ci sono e che accenniamo soltanto'”.

Sempre al Centro Servizi Parco Minerario verrà poi presentata una seconda bellissima mostra, realizzata ormai qualche anno fa e di proprietà del Cai Lecco, sull’alpinista Gigi Vitali. Un racconto della vita, non solo alpinistica, del fortissimo scalatore lecchese.

