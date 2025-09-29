L’ultimo vallone selvaggio – in difesa delle Cime Bianche: serata con il Cai Lecco

Progetto fotografico a cura di Annamaria Gremmo, Francesco Sisti e Marco Soggetto

3 ottobre alle ore 21.00 presso la Sala don Ticozzi a Lecco, via Ongania 4

LECCO – Il Vallone delle Cime Bianche, posto alla testata della Val d’Ayas nel massiccio del Monte Rosa e separato da possenti picchi di tremila metri della Valtournenche, è uno degli ultimi grandi baluardi incontaminati delle nostre Alpi, scrigno di varietà ambientale e di biodiversità. Dal 2015 è minacciato da un progetto di passaggio funiviario che collegherebbe i comprensori sciistici di Cervinia e Monte Rosa, sacrificando l’intatta bellezza del Vallone alla ricerca di nuovi spazi a quote elevate per lo sci su pista.

Il progetto fotografico “L’ultimo vallone selvaggio. In difesa delle Cime bianche” diffonde da vari anni attraverso tutti i canali possibili un messaggio di conservazione del Vallone. Un’occasione e uno stimolo ad approfondire, verso una riflessione più ampia e generale sui temi ambientali riguardanti la montagna.

Annamaria Gremmo, classe 1981, è un medico libero professionista biellese e fotografa per passione. Vive e lavora a Biella, ai piedi delle montagne, con la sua amata e numerosa famiglia a quattro zampe. Da sempre appassionata di montagna e natura, si dedica alla fotografia naturalistica nelle sue varie declinazioni, con un’attenzione particolare per la grande causa della Conservazione sulle nostre Alpi così come in Africa dove ritorna ogni anno.

Francesco Sisti pavese della Lomellina, classe 1981, fotografo e co-fondatore dell’agenzia fotografica Clickalps, con cui ha pubblicato su riviste e libri di caratura nazionale ed internazionale (Meridiani Montagne, la Stampa, National Geographic, Traveller, Bell’Italia, Alte Wege in den Alpen, ecc…), è anche fotografo e blogger per la giovane agenzia valdostana Aosta Panoramica, e collaboratore per il Parco Nazionale Gran Paradiso.

Cerca sempre di coniugare una frequentazione assidua della montagna con un approccio rispettoso della natura, frequentando le Alpi in tutte le stagioni.

Marco Soggetto, project manager biellese classe 1983, innamorato conoscitore della Val d’Ayas sin dalla più tenera infanzia, si occupa prevalentemente di fotografia di montagna. Già autore di manuali e di libri di storia di successo, ha creato nel 2004 il sito Varasc.it, che da allora si propone come canto d’amore e punto di riferimento per questa valle. Insieme ad Annamaria è autore del libro fotografico L’Ultimo Vallone Selvaggio. In difesa delle Cime Bianche. Vive e lavora a Biella.

Dicono gli artisti: “Da anni collaboriamo insieme con entusiasmo al progetto fotografico indipendente di Conservazione e divulgativo “L’Ultimo Vallone Selvaggio. In difesa delle Cime Bianche” attraverso numerose serate di proiezione, innumerevoli pubblicazioni/interviste ed un costante aggiornamento anche sui nostri canali social.

Siamo tutti e tre molto attivi sui social proprio per promuovere il nostro messaggio di conservazione, oltre che per dar voce alla nostra passione per la montagna e la fotografia.”

Nell’Ottobre 2023 Annamaria ha ricevuto la nomina per la Sezione Ambiente al Premio nazionale della montagna Marcello Meroni: un importante riconoscimento per l’attività svolta dal Progetto Fotografico in tutti questi anni.