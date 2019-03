Matteo Della Bordella in cima al Cerro Torre lungo la via dei Ragni

Il maglione rosso e Nicola Lanzetta sulle orme di Casimiro Ferrari per il nuovo film di Fulvio Mariani

LECCO – “Cerro Torre per la via dei Ragni con un grande amico e compagno di cordata Nicola Lanzetta!”

Non smette di stupire Matteo Della Bordella che, in Patagonia, pare proprio aver trovato la sua seconda casa.

Lo avevamo lasciato un paio di settimane fa ai piedi della Est del Cerro Torre con Matteo Pasquetto. I due alpinisti, a causa delle cattive condizioni meteo, avevano rinunciato (solo per il momento) all’ambiziosa salita della parete lungo il Diedro degli Inglesi.

Sulle orme di Casimiro Ferrari con il regista Fulvio Mariani

Un progetto solo rimandato, aveva detto il presidente dei Ragni di Lecco annunciando che il tempo rimanente lo avrebbe speso per una nuova avventura.

“Il programma prevede di spostarci sul lato Ovest del Cerro Torre, per salire la mitica via aperta dai Ragni di Lecco nel 1974. Insieme a noi ci sarà Nicola Lanzetta e il cameraman Jonathan Griffith, il quale avrà il compito di raccogliere riprese per un film al quale ormai sto lavorando da due anni insieme al regista svizzero Fulvio Mariani“.

Detto fatto. Il numero uno dei Maglioni Rossi, proprio in queste ore, ha potuto urlare “cumbre”, in cima al Cerro Torre per la mitica via dei Ragni.

“Il mix di emozioni è stato tremendo in queste intense giornate dopo il nostro rientro. Scusate se per ora non mi esce nessuna parola in più per raccontarvi come è andata o festeggiare la cumbre… Un enorme grazie va senza dubbio a Fulvio Mariani per questo grande piccolo sogno realizzato sulle orme di Casimiro Ferrari“.

In cima al Cerro Torre con Nicola Lanzetta

Matteo Della Bordella è salito sul Cerro Torre con l’amico Nicola Lanzetta, cognome ben noto ai lecchesi appassionati d’alpinismo, in quanto Mimmo Lanzetta, il padre di Nicola, fu un componente proprio della spedizione dei Ragni al Torre nel 1974.

Mimmo Lanzetta accompagnò i Ragni fino al campo base ed ebbe il compito di filmare gran parte delle loro operazioni. Fu molto presente sulla scena degli alpinisti lecchesi: accompagnò Carlo Mauri nel suo viaggio sulle orme di Marco Polo e, con Riccardo Cassin e Casimiro Ferrari, fece parte della spedizione vittoriosa alla parete Ovest dello Jirishanca (Perù).

“Un’ avventura durata quasi dieci giorni fra i ghiacciai della Patagonia – ha detto Lanzetta – con uno degli scalatori che ancora una volta stimo per la correttezza e l’onestà e soprattutto per il fatto di non arrendersi di fronte a niente perché dopo la tempesta arriverà sempre il sereno. Grazie Matteo e grazie Torre”.