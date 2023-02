Matteo Della Bordella ripete “Rayo de luz” sulla Ovest dell’Aguja Guillaumet

Il Ragno ha sfruttato l’ultima finestra di bel tempo per legarsi con l’amico Kico Cerda

“Purtroppo la completa salita in libera mi è svanita tra le mani di fronte all’ultimo tiro completamente ghiacciato”

LECCO – “Anche dopo tanti anni di scalate in Patagonia, non riesco a smettere di sorprendermi ed emozionarmi. E’ incredibile il mix di avventura, ingaggio e scalata di fessura di alta qualità che certe vie sono in grado di offrire”.

Matteo Della Bordella esprime tutta la sua felicità per una nuova salita che si aggiunge alla ricca stagione in Patagonia. Dopo una via nuova sull’Aguja Mermoz e la ripetizione del Care Bear Traverse, il Ragno della Grignetta, nell’ultima finestra di bel tempo, si è legato con l’amico Kico Cerda per un nuovo obiettivo sulla parete Ovest dell’Aguja Guillaumet.

“Volevamo ripetere e liberare la via chiamata ‘Rayo de luz’ sulla parete Ovest dell’Aguja Guillaumet. Sapevamo pochissimo di questa salita, a parte il fatto che era stata aperta dall’indimenticabile amico Patagonico Carsten Von Birckhahn, insieme a Michal Pitelka nel 2009″.

“Si è rivelata una linea di fessure perfette, verticale e sostenuta, una vera perla per gli amanti del genere – ha raccontato Della Bordella -. Purtroppo la completa salita in libera mi è svanita tra le mani di fronte all’ultimo tiro completamente ghiacciato, ma è stata proprio una bella avventura. Spero questa relazione possa ispirare altri potenziali ripetitori”.