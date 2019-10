Mattinata di infortuni in montagna, elisoccorso in azione

Tre escursionisti soccorsi dall’elicottero di Como questa mattina

Uno sulla Grignetta, l’altro in Grignone e il terzo sulla Medale

MANDELLO DEL LARIO / PASTURO/LECCO – Mattinata di interventi per l’elicottero di Como questa mattina sulle montagne lecchesi.

La prima chiamata ai soccorsi, in codice verde, è arrivata poco dopo le 10 per soccorrere un escursionista che si sarebbe sentito male nei pressi del rifugio Rosalba, in Grignetta. L’uomo è stato portato al pronto soccorso di Lecco.

Alle 10.40, invece, l’elicottero si è diretto verso la Grigna Settentrionale per soccorrere una persona che sarebbe caduta. Stando alle prime informazioni, fortunatamente, non si tratterebbe di nulla di grave.

A mezzogiorno si è reso necessario un ulteriore intervento dell’elisoccorso in codice giallo in Medale. Un uomo di 65 anni si sarebbe infortunato a un gomito scivolando: è stato recuperato dagli uomini del Soccorso Alpino verricellati dall’elisoccorso e trasportato all’Ospedale di Lecco in codice giallo.