Messner a Lecco, questa mattina in vetta alla Grignetta

La leggenda vivente dell’alpinismo ‘avvistata’ in Grignetta

La visita sulle nostre montagne per incontrare alcuni amici dei Gamma

PIANI RESINELLI – Immaginate lo stupore di chi, questa mattina, approfittando degli ultimi giorni di ferie e del bel tempo, ha deciso di salire in Grignetta (Grigna Meridionale) e, giunto in vetta, si è trovato di fronte nientemeno che Reinhold Messner.

Il noto alpinista altoatesino è stato ‘avvistato’ in cima alla Grigna venerdì mattina. Con il territorio e le montagne lecchesi Messner ha un legame da diversi anni. Pare che la leggenda vivente dell’alpinismo si fermerà in zona anche domani, sabato, per incontrare alcuni storici amici del Gruppo Gamma.

A giugno dello scorso anno Messner era stato ospite del Cai di Colico e prima ancora, nel 2014, di una serata da Sport Specialist in occasione dei dieci anni del punto vendita di Bevera. In entrambe le occasioni gli ammiratori gli avevano riservato un’accoglienza calorosissima.