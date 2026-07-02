Montagna. Al Circolo Promessi Sposi l’incontro con Michele Piatti

Insegnante e alpinista, parlerà del viaggio in Kirghizistan

Si comincia alle 21.30, ingresso libero

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di racconti legati alla montagna, giovedì 2 luglio alle 21.30 al Circolo ARCI Promessi Sposi di Lecco. L’insegnante, scrittore e alpinista Michele Piatti si cimenterà nel reading “La trama kirghiza”, il racconto della spedizione che fece lo scorso agosto nell’ex territorio sovietico.

Piatti racconterà, con l’utilizzo di immagini e parole, la spedizione con cui ha raggiunto il Pik Lenin, una delle più alte vette del Pamir, coi suoi 7134 metri di altitudine. L’impresa è stata organizzata con Luca Colli come capo spedizione e un totale di sei membri, Piatti compreso.

«La salita non è difficile, ma è comunque una quota impegnativa, non alla portata di tutti – dichiara Piatti – durante la serata rifletterò inizialmente su cosa voglia dire essere alpinisti oggi, e anche sulla contraddittorietà di un paese come il Kirghizistan, un territorio di cultura nomade ma contaminato dall’ex Unione Sovietica. Sarà una serata di cronaca alpinista, unita a una parte più letteraria e narrativa».

Piatti non è nuovo a questo tipo di incontri. Nel 2024 fa organizzò un appuntamento simile intitolato “Altre Patagonie”, sulla spedizione che fece tra Argentina e Cile, mentre lo scorso anno “Il Marocco prima delle sabbie”, altra esplorazione per ascendere il Toubkal, vetta più alta del Nordafrica.

Prima della inizio della serata, a partire dalle 19.30, sarà possibile cenare al circolo in maniera conviviale ed economica, col classico “panino e salamella”.