Montagna, CAI e Soccorso Alpino: “La sicurezza comincia prima della partenza”

Dopo due recenti interventi sulle Tre Cime di Lavaredo e sul Gran Sasso, Club Alpino Italiano e CNSAS rilanciano il messaggio della prevenzione rivolto a tutti i frequentatori della montagna

Un tema particolarmente sentito anche in provincia di Lecco, dove Grigne e Resegone richiamano ogni anno migliaia di escursionisti

LECCO – La montagna è sinonimo di libertà, natura e avventura, ma richiede preparazione, prudenza e senso di responsabilità. È questo il messaggio che il Club Alpino Italiano (CAI) e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) rivolgono a tutti gli escursionisti italiani con un appello dedicato alla sicurezza.

Un invito che riguarda l’intero Paese ma che assume un significato particolare anche nel territorio lecchese, dove Grigna Settentrionale, Grignetta, Resegone e le altre montagne del comprensorio attirano ogni fine settimana migliaia di appassionati provenienti da tutta la Lombardia e non solo. Proprio sulle montagne lecchesi il Soccorso Alpino è spesso impegnato in interventi legati a escursionisti infortunati, persone che perdono l’orientamento, alpinisti bloccati in parete o biker coinvolti in incidenti lungo i sentieri.

A ispirare il richiamo del CAI e del CNSAS sono stati due episodi avvenuti recentemente in altre zone d’Italia ma accomunati dallo stesso insegnamento: la sicurezza non dipende soltanto da ciò che accade durante un’escursione, ma soprattutto da come questa viene preparata.

Il richiamo alla prudenza nasce anche da due interventi recenti avvenuti in altre aree alpine e appenniniche, ma considerati emblematici. Il primo riguarda un alpinista rimasto bloccato durante la notte sulla Cima Ovest delle Tre Cime di Lavaredo. Dopo aver incontrato difficoltà sia nella progressione sia nella successiva discesa lungo la via normale, l’uomo, ormai stremato e impossibilitato a rientrare autonomamente, ha chiesto aiuto. L’intervento dell’elisoccorso ha consentito di recuperarlo illeso.

Il secondo episodio si è verificato sul Gran Sasso, dove cinque escursionisti sono stati sorpresi da un violento temporale estivo a circa 2.600 metri di quota. Dopo aver chiamato il Numero Unico di Emergenza 112, il gruppo si è però spostato in una zona priva di copertura telefonica, rendendo impossibile ogni ulteriore contatto con la centrale operativa.

I tecnici del Soccorso Alpino li hanno raggiunti a piedi, trovandoli in buone condizioni all’interno delle tende. Una volta raggiunti, gli escursionisti hanno rifiutato l’accompagnamento a valle. Due vicende molto diverse, ma accomunate dallo stesso insegnamento: la sicurezza inizia ben prima della partenza.

CAI e CNSAS ricordano che organizzare un’escursione non significa semplicemente scegliere una destinazione. Occorre valutare attentamente il percorso, le difficoltà tecniche, il dislivello, il tempo necessario, le condizioni meteorologiche, il livello di preparazione proprio e dei compagni di escursione, prevedendo sempre margini sufficienti per affrontare eventuali imprevisti.

Anche saper rinunciare o modificare il programma rappresenta una scelta di responsabilità e non un fallimento. Il meteo può cambiare rapidamente, la stanchezza può compromettere lucidità e prestazioni fisiche, un errore di orientamento può complicare il rientro e un tratto apparentemente semplice può diventare improvvisamente impegnativo.

Il Club Alpino Italiano e il Soccorso Alpino invitano inoltre a non esitare a chiedere aiuto quando ci si trova in una situazione di reale difficoltà o potenziale pericolo. La chiamata al 112 deve essere tempestiva e contenere il maggior numero possibile di informazioni utili.

Una volta attivati i soccorsi è fondamentale rimanere reperibili, evitare di spostarsi senza precise indicazioni degli operatori, comunicare con precisione la propria posizione, segnalare eventuali ostacoli per l’elisoccorso e rendersi visibili ai soccorritori. Saranno poi gli operatori a valutare la situazione e a decidere la modalità di intervento più adeguata.

Tra gli strumenti consigliati figura anche GeoResQ, l’applicazione sviluppata dal CAI che permette di inviare richieste di soccorso geolocalizzate e di registrare la traccia della propria escursione. Una funzione che può rivelarsi particolarmente preziosa in caso di ricerca di persone disperse, consentendo al Soccorso Alpino di ridurre sensibilmente i tempi di intervento.

«Frequentare la montagna significa assumersi una responsabilità verso se stessi, verso gli altri e verso l’ambiente», sottolinea il presidente generale del Club Alpino Italiano Antonio Montani. «Da oltre 160 anni il CAI realizza progetti di educazione, formazione e accompagnamento alla frequentazione consapevole della montagna. La tessera del Club Alpino non rappresenta soltanto un segno di appartenenza, ma permette di accedere a un patrimonio diffuso di competenze, corsi, attività sezionali, informazione e cultura della prevenzione. La prevenzione non limita la libertà: la rende possibile».

Il CAI ricorda inoltre che l’iscrizione annuale comprende specifiche coperture assicurative previste dalle polizze in vigore. Tra queste figurano garanzie relative agli infortuni, alla responsabilità civile e alle spese di soccorso in ambiente montano, ipogeo e impervio.

Per i soci è compresa la copertura denominata “Soccorso Alpino Soci”, che tutela gli iscritti nei casi previsti dalla polizza durante interventi di ricerca, salvataggio e recupero, con la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità stabilite dalla compagnia assicurativa.

Sul tema interviene anche il presidente nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Maurizio Dellantonio, che chiarisce uno degli aspetti spesso oggetto di dubbi tra gli escursionisti. «Il Soccorso Alpino non chiede pagamenti alle persone soccorse e non stabilisce eventuali addebiti. Il CNSAS opera all’interno del sistema pubblico di emergenza, in coordinamento con le centrali operative e con il Servizio sanitario nazionale».

Dellantonio spiega che eventuali forme di compartecipazione alle spese, previste in alcuni territori e solo in casi specifici, sono disciplinate dalle normative regionali o provinciali e vengono valutate dalle Aziende sanitarie competenti, non dal Soccorso Alpino.

«Questo aspetto non deve mai generare esitazione nella richiesta di aiuto. In presenza di pericolo o di una situazione che potrebbe evolvere in emergenza, chiamare i soccorsi è sempre la scelta corretta. Allo stesso tempo, la possibilità che un intervento venga valutato come non giustificato o riconducibile a comportamenti imprudenti richiama tutti a un principio di responsabilità: la montagna va frequentata con preparazione, rispetto dei propri limiti e attenzione verso chi è chiamato a intervenire».

Un messaggio che vale per tutti, ma che assume un significato particolare anche per il territorio lecchese, dove la montagna rappresenta un patrimonio straordinario da vivere con passione, consapevolezza e rispetto.