Montagna che racconta e che cura: mostra e convegno con il Cai Lecco

“La storia dell’alpinismo lecchese e i Piani Resinelli nelle fotografie di Pino Comi”

“La montagna che fa bene a tutti – Esperienze di Montagnaterapia”

LECCO – La Sezione di Lecco “Riccardo Cassin” del Club Alpino Italiano presenta due appuntamenti imperdibili dedicati alla montagna, alla sua storia e al suo valore per il benessere psicofisico delle persone. Due eventi che raccontano, da prospettive diverse, la relazione profonda tra l’uomo e l’ambiente montano: uno sguardo al passato attraverso le straordinarie immagini di Pino Comi e un’analisi del presente con le esperienze di Montagnaterapia.

Il primo evento è una mostra fotografica intitolata “La storia dell’alpinismo lecchese e i Piani Resinelli nelle fotografie di Pino Comi” a cura di Alberto Benini e Pietro Corti, che sarà inaugurata venerdì 11 aprile alle 18 in Torre Viscontea a Lecco (Piazza XX Settembre 3).

L’esposizione è dedicata all’opera di Pino Comi, alpinista e fotografo, testimone privilegiato e protagonista del periodo d’oro dell’arrampicata lecchese. Trasformando la sua passione in professione, ha creato un prezioso archivio fotografico, oggi custodito dal nipote Giancarlo Comi, che ha generosamente messo a disposizione questo patrimonio per l’evento dei Cai Lecco.

Saranno messe in mostra le immagini che Comi conservava nel suo archivio privato, una parte di quelle che erano state esposte nell’ufficio turistico dei Piani Resinelli per una mostra realizzata in collaborazione con Gianni Brivio alla fine degli Anni ’70. Sono fotografie originali riproposte nel loro suggestivo aspetto “datato” con le didascalie in originale e l’anno a cui sono riferite. Hanno come soggetto principale i Piani Resinelli e ne raccontano la storia fin dalle primissime testimonianze di uso turistico e alpinistico della località. Saranno suddivise in sette ambiti tematici che sottolineano implicitamente la coerenza del lavoro di Comi.

La mostra, ad ingresso gratuito, resterà aperta dal 12 aprile all’11 maggio nei seguenti orari:

Giovedì 10-13

Venerdì e sabato 14-18

Domenica 10-18

Convegno

Il secondo evento è un convegno intitolato “La montagna che fa bene a tutti – Esperienze di Montagnaterapia” organizzato a cura della Sezione Cai Lecco “Riccardo Cassin” in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Asst di Lecco. E’ un’importante occasione di confronto per sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici che la montagna può offrire a chi affronta difficoltà psicologiche e sociali, e si terrà sabato 12 aprile 2025 dalle 8.45 alle 13.30 presso l’Auditorium Centro Civico Pertini, Via Eremo 28, a Lecco.

Lo scopo è far conoscere l’esperienza del CAI nell’ambito della Montagnaterapia, una disciplina che utilizza l’ambiente montano, attraverso escursionismo e attività all’aperto, come contesto terapeutico per il benessere psicofisico delle persone. Durante il convegno, sarà illustrato il ruolo dell’Accompagnatore in Montagnaterapia, con un focus sulle attività svolte dai volontari del CAI, grazie al contributo della Struttura Operativa di Accompagnamento Solidale (Sodas). I professionisti della salute e i membri della Società Italiana di Montagnaterapia (SIMonT) approfondiranno i benefici terapeutici derivanti dalla frequentazione della montagna e sulle patologie trattate.

Il convegno si rivolge a Sezioni e volontari del CAI delle province di Lecco e delle aree limitrofe, operatori del settore sanitario e sociale, nonché a tutti coloro che sono interessati a conoscere il valore della Montagnaterapia come strumento di inclusione e benessere.