Montagna. Da Franco Lozza una dedica speciale alla memoria dell’amico Ivo Mozzanica

LECCO – “In risposta alla simpatica lettera e splendida foto di Mauro Lanfranchi,

dedico le stesse immagini di martedì 3 novembre a ricordo dell’amico Ivo Mozzanica. Per la sua competenza di Guida alpina e raffinata cultura. Per avermi accompagnato e collaborato in questi anni in molti servizi televisivi per la Rai dedicati alla montagna”.



Franco Lozza, video reporter