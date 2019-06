Montagna. Domenica 7 luglio torna il tradizionale Assalto al Resegone

LECCO – Domenica 7 luglio ritorna l’Assalto al Resegone, la storica manifestazione organizzata dalla Società Escursionisti Lecchesi che richiama numerosissimi appassionati.

L’iniziativa è aperta a tutti e consiste nel raggiungere il rifugio Azzoni in vetta al Resegone, partendo da varie località a valle.

In vetta, come da tradizione, gli organizzatori offriranno una bevanda ristoratrice e consegneranno una medaglia ricordo. Non mancheranno i premi per i primi 10 gruppi sportivi che conseguiranno il miglior punteggio. La giornata si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

Partenza tra le 7 e le 9 dalle varie basi di partenza tra cui il piazzale della funivia o dai Piani d’Erna. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Lecco.