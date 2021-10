Una serata per fare il punto e guardare al futuro

“Promozione dell’alpinismo, valorizzazione del territorio, solidarietà: questi i valori che ci hanno sempre guidato”

LECCO – La grande famiglia del Gruppo Alpinistico Lecchese Gamma si è ritrovata nella serata di ieri, giovedì, per fare il punto su una questione importante come la riqualificazione delle ferrate Gamma 1 e Gamma 2 (i lavori sono partiti nei giorni scorsi e, se non ci saranno intoppi, dovrebbero terminare per fine novembre) e festeggiare l’ingresso di ben 9 nuovi alpinisti di cui 3 donne.

Nella sala Renzo e Lucia dell’Hotel NH Pontevecchio c’erano tutti, dagli alpinisti più anziani del gruppo ai più giovani, gli amici del Cai Calolzio col presidente Gigi Valsecchi, il Soccorso Alpino rappresentato dal capo stazione di Lecco Massimo Mazzoleni. Presente anche una delegazione dei Ragni della Grignetta e la serata è cominciata proprio con una stretta di mano tra Luca Passini, membro del consiglio dei Maglioni Rossi, e Riccardo Milani, presidente dei Gamma; i due si sono anche scambiati i libri che raccontano la storia delle rispettive associazioni.

“Promozione dell’alpinismo, valorizzazione del territorio, dell’ambiente e, non per ultimo, la solidarietà: queste le linee che hanno guidato i Gamma nei suoi 43 anni di storia – ha detto il presidente Milani -. Oggi il gruppo si compone di 66 soci attivi (di cui 4 donne), al nostro interno abbiamo 8 guide alpine, 7 membri accademici del Cai, 6 istruttori nazionali di alpinismo e 15 soci sono anche membri attivi del soccorso alpino. Insieme al gruppo Ragni rappresentiamo l’identità e la cultura della nostra città a livello di montagna e di alpinismo. Questi sono i valori che hanno sempre spinto questa grande cordata e su questi valori abbiamo sempre fondato amicizie, esperienze e avventure”.

Il presidente dei Gamma ha poi letto una bella lettera scritta dal gruppo Ragni che richiamava un’unità di intenti tra i due sodalizi oltre ai complimenti per questa rinnovata vitalità.

La riqualificazione delle ferrate Gamma 1 e 2

Dopo un percorso non facile, che ha richiesto un importante impegno anche a livello economico e che ha visto il prezioso contributo di Regione, Comune di Lecco e Fondazione Comunitaria del Lecchese (qui il link dedicato alla campagna di crowfunding per la raccolta fondi), nei giorni scorsi sono partiti i lavori che dovrebbero terminare tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre.

Antonio Rossi, sottosegretario di Regione Lombardia

“Ferrate, sentieri, ma tutto il nostro territorio è un patrimonio su cui investire – ha detto Antonio Rossi -. Quando sui media ho letto che le ferrate erano costrette a chiudere abbiamo subito fatto degli incontri in regione per trovare le risorse per la riqualificazione di questi itinerari ben sapendo che il turismo legato alla montagna è molto importante per Lecco. Il mio compito in Regione è proprio quello di trovare risorse e riuscirle a portare sul territorio, son felice perché siamo riusciti a lavorar bene con il comune di Lecco, con la Fondazione, con i Gamma e con gli Alpini. I prossimi impegni saranno la manutenzione di ferrate e sentieri delle Grigne, l’ampliamento della palestra di Arrampicata dei Ragni mentre, a livello legislativo, la richiesta fatta dalle Guide per modificare il percorso formativo”.

Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco

“Abbiamo un progetto per la riqualificazione dei sentieri e, a breve, partirà anche la nuova segnaletica per i sentieri della città – ha detto Mauro Gattinoni -. Anche a livello di ricettività dalla prossima primavera entrerà in funzione l’ostello che senz’altro potrà essere utili anche in occasione di eventi e manifestazioni legati alla montagna. Due sono le risorse di Lecco: il lavoro e il paesaggio, un paesaggio che solo oggi cominciamo a riscoprire in chiave turistica. Questa amministrazione vuole rilanciare la montagna e il paesaggio come valore, anche economico, perché può portare occupazione e risorse. Il motore giusto per apprezzare questo paesaggio è l’outdoor. Il modo di fruire il territorio sta cambiando e crediamo che la montagna sia una risorsa, ma dobbiamo immaginarci un modo un po’ diverso nella logistica e nell’offerta guardando una montagna a 360 gradi, magari con la creazione di nuovi percorsi che riscoprano le tracce di vecchi sentieri. Siamo convinti che questo sia il momento giusto, e anche voi con la vostra storia, esperienza e amicizia potete fare la vostra parte”.

Giovanni Cattaneo, assessore all’attrattività territoriale

Le ferrate avranno un logo che sarà studiato dagli studenti delle scuole, una iniziativa che sarà portata avanti con la collaborazione del Cai Calolzio: “Il logo è l’occasione per entrare in contatto con i ragazzi delle scuole e invitarli a scoprire il territorio – ha detto Giovanni Cattaneo -. Il progetto è quello di riuscire a raccontare il territorio partendo da chi lo vive tutti i giorni. Questo rapporto con il territorio può essere l’occasione per raccontarci anche all’esterno e dobbiamo crescere in questo: raccontare ai ragazzi cosa sono le ferrate e da dove vengono, e nel far memoria dobbiamo educare e trovare le parole chiave per affascinare gli altri. Dobbiamo anche cercare di allargare le collaborazione e mi fa piacere vedere stasera qui Ragni e Gamma assieme perché uniti si possono fare cose grandi”.

Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese

“La Fondazione c’è, ma le risorse si trovano solo quando si è convinti della strada che si vuol percorrere: prima viene la determinazione e poi vengono le risorse – ha detto Nasazzi -. Questa è stata l’occasione di vedere una cordata eccezionale. Le ferrate lecchesi sono famose a livello internazionale, il biglietto da visita del nostro territorio. Ci vogliono forza, intelligenza e passione: queste tre parole riassumono la vostra e nostra storia di persone che vivono strette tra lago e monti. In tutto questo c’è una consegna generazionale che in qualche modo si percepisce, la montagna non è un patrimonio che può rimanere chiuso nelle mani di qualcuno ma è patrimonio di tutti. La nostra è una fondazione ‘comunitaria’, significa che ci si mette insieme, e quando ci si mette insieme la partita è già vinta”.

Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco

“Se c’è un brand Como Lake, perché non pensare a un brand Lecco Mountain? – ha detto un po’ provocatoriamente Peccati per sottolineare l’unicità della montagna lecchese -. Creare una ferrata è un ruolo di servizio, vuol dire mettere a disposizione qualcosa che si è capaci di fare. E dimostrate anche un senso di responsabilità che vi impone di consegnare alla città delle ferrate rinnovate. E poi c’è l’aspetto legato ai giovani perché vedere persone di una certa età che hanno ancora quell’entusiasmo di trasmettere alle nuove generazioni quei valori passati che non muoiono mai è la cosa più bella. E’ l’aspetto che dà più speranza e va di voi delle grandissime persone: Lecco ha bisogno di valori e ha bisogno che i giovani credano in questi valori”.

Il gruppo Gamma cresce con nove nuovi ingressi

La bella serata si è conclusa con l’ingresso ufficiale nel gruppo Gamma di nove nuovi alpinisti, di cui tre donne. Un momento importante per la storia del sodalizio guidato da Riccardo Milano con la consegna ufficiale della maglia del gruppo da parte delle varie autorità.

Sono entrati a far parte del gruppo: Daniele Bianchi, Maddalena Bosisio, Julia Brambilla Smith, Pietro Castelli, Cristian Candiotto, Martina Frigerio, Tommaso Garota, Mattia Sandionigi e Stefano Tagliaferri.

La consegna della maglia ai nuovi soci

Le foto della serata