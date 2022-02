Montagna. Il 25 febbraio assemblea straordinaria del Cai Lecco

Il 25 marzo, invece, sarà convocata l’assemblea ordinaria annuale elettiva

I soci che vogliono proporsi per far parte del nuovo consiglio direttivo possono già cominciare a farsi avanti

LECCO – Assemblea straordinaria venerdì 25 febbraio (ore 20.30) per la Sezione di Lecco “Riccardo Cassin” del Club Alpino Italiano. L’assemblea, in programma presso la sede Cai in via Papa Giovanni XXIII, 11 a Lecco, vedrà il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

Elezione del Presidente dell’Assemblea, di un Segretario e degli scrutatori Mandato al Presidente per apposizione di vincolo di destinazione d’uso ventennale sui rifugi Lecco e Stoppani Autorizzazione a sottoscrizione atto di sottomissione per ampliamento rifugio Lecco Mandato al Presidente per trattativa e sottoscrizione finanziamento lavori rifugi

Parte straordinaria

5. Approvazione nuovo statuto che consenta l’assunzione della qualifica di Ente del Terzo

Settore e l’inserimento nel relativo Registro Unico Nazionale (RUNTS)

Tutti i soci possono partecipare, hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il

pagamento della quota sociale 2021.

Il 25 marzo l’assemblea ordinaria annuale elettiva

L’assemblea ordinaria annuale, che quest’anno sarà elettiva, sarà convocata separatamente per il giorno venerdì 25 marzo 2022. I soci che vogliono farsi avanti per entrare a far parte del nuovo consiglio direttivo possono già cominciare a proporsi.