La grande impresa guidata da Cassin compie 60 anni

Era il 19 luglio 1961 quando i lecchesi arrivarono in cima

LECCO – Un omaggio per una grande impresa che quest’anno compie 60 anni. Il Club Alpino Italiano ha voluto dedicare il bollino del 2021 alla spedizione Città di Lecco al McKinley del 1961. Era il 19 Luglio quando i sei alpinisti della spedizione raggiungono, dopo 17 ore filate di scalata, la cima, alle ore 23.

I protagonisti erano cinque giovani alpinisti, Annibale Zucchi, Romano Perego, Luigino Airoldi, Gigi Alippi e Jack Canali guidati dal veterano Riccardo Cassin. L’impresa, che portò alla prima salita dello Sperone Sud della vetta più alta del Nord America, nacque proprio in seno alla sezione lecchese del Cai. Per le estreme difficoltà tecniche e ambientali la salita della sud del McKinley venne riconosciuta come una delle più grandi di sempre fra le montagne del continente americano e rappresentò per il gruppo Ragni, cui buona parte dei membri della squadra già appartenevano o di cui sarebbero presto entrati a far parte, una consacrazione di valore a livello mondiale.

Ora, come ricordano proprio i maglioni rossi, è tempo di iscrizioni e di rinnovi anche per il Cai Lecco “Riccardo Cassin”, la sezione del Club Alpino di cui i Ragni fanno parte.

Quest’anno il rinnovo dell’adesione al sodalizio ha un valore molto speciale per tutti gli alpinisti cresciti all’ombra delle Grigne proprio per l’omaggio che il Cai ha voluto riservare alla salita del 1961.

I nuovi orari della segreteria del Cai Lecco

Da lunedì 1 febbraio nuovi orari per la segreteria della sezione: martedì e venerdì dalle 18 alle 20 e sabato dalle 15 alle 17 solo su appuntamento: segreteria@cai.lecco.it o 0341.363588.

“E’ possibile rinnovare la propria iscrizione e aggiungere il Bollino Cai 2021 alla vostra tessera. Il bollino del nuovo anno, per i Soci del Cai Lecco, è un imperdibile tributo alla spedizione ‘Città di Lecco’ al McKinley-Denali, guidata da Riccardo Cassin, della quale si celebra il 60° anniversario. Chi non è ancora socio può scoprire i vantaggi per chi entra nella famiglia del Cai su sul sito www.cai.lecco.it“.