Montagna. Il giovane Luca Gargantini entra nel Gruppo Alpinistico Gamma

Classe 1995, accolto all’unanimità dall’assemblea

“Un alpinista completo sotto ogni aspetto”

LECCO – Il Gruppo Alpinistico Lecchese Gamma è lieto di rendere noto la recente ammissione al gruppo di un nuovo giovane alpinista. “La vitalità di ogni associazione può ricevere vigore soltanto se nel gruppo si alterna l’esperienza maturata negli anni con l’entusiasmo di chi si affaccia con la freschezza dell’età, aperta verso innovative prospettive- scrivono dal gruppo -. Si può così comprendere la soddisfazione dei Gamma per il recente ingresso nel gruppo di Luca Gargantini“.

Classe 1995, nativo di Rovagnate, ma residente attualmente a Galbiate. Un giovane del territorio lecchese, che da tempo frequenta la sede del gruppo alpinistico Gamma, e che ora è stato accolto votato all’unanimità dall’assemblea dei soci, che ha giudicato positivamente il ricco curriculum alpinistico che viene richiesto come premessa determinante per l’ammissione.

“La sua attività svolta con continuità, in estate e inverno, contempla infatti quanto può far individuare un alpinista completo sotto ogni aspetto, per le numerose salite di arrampicata classica e sportiva, su neve, ghiaccio e misto, oltre alla pratica dello scialpinismo. Partendo dalle montagne di casa dove è cresciuto, dalla Grignetta è passato presto al Monte Bianco e Dolomiti attraverso le Orobie, le Alpi Cozie, la Val di Mello, il gruppo del Rosa e tanto altro. Un nuovo socio, riservato ma al contempo di grande compagnia pronto a portare e condividere in casa Gamma numerose nuove salite”.